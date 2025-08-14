Noche de LA VERDAD con 'Los dos hidalgos de Verona'

LA VERDAD Jueves, 14 de agosto 2025, 23:43 Comenta Compartir

El montaje que ofreció en la noche de este jueves el 55 Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier, 'Los dos hidalgos de Verona', es una de las primeras comedias de William Shakespeare. Una exploración de las complejas relaciones entre la amistad y el amor, que ya se pudo ver en el Festival de Teatro Clásico de Almagro de la mano de una de las compañías más prestigiosas del teatro contemporáneo: Cheek by Jowl, dirigida por Declan Donnellan, uno de los más grandes especialistas en Shakespeare en el mundo. Este montaje, que se vio en 'La Noche de LA VERDAD' en San Javier, en el Auditorio del Parque Almansa, es una coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y LAZONA Teatro.

La pregunta central de la obra -¿es la amistad una forma de amor que exige un compromiso sentimental igual al del amor romántico?- es el motor que impulsa la trama. En 'Los dos hidalgos de Verona', Shakespeare comienza a desarrollar muchos de los elementos que marcarán su visión del alma humana. Este montaje de Declan Donnellan profundiza en las tensiones dramáticas que surgen entre la amistad y el amor, temas que ocupaban un lugar central en la literatura del Renacimiento. La amistad, representada aquí como una forma de amor desprovista de sexo, se sitúa como una de las formas más altas de compromiso emocional, en contraste con las complicadas relaciones románticas.

