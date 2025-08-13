Los museos de Madrid invitan a flamenco en plena ola de calor

LA VERDAD Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:48 Comenta Compartir

Este verano, los meses de julio y agosto, de 15:00 a 17:00 horas, los visitantes de seis museos principales de Madrid pueden asistir a actuaciones de flamenco a cargo de destacados artistas, un cartel programado y patrocinado por SO-LA-NA Entertainment. Lugares tan emblemáticos como Matadero Madrid, CentroCentro, el Círculo de Bellas Artes y OXO Museo del Videojuego serán escenario de otras actividades para leer, aprender y descubrir combatiendo las temperaturas veraniegas. Salas de cine se han sumado también a la campaña con distintas propuestas. Todas las actividades artísticas son gratuitas para los visitantes de estos espacios.

Con 'Refúgiate en la Cultura', música, baile y cante flamenco han llegado a los grandes museos de la ciudad: el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la Galería de las Colecciones Reales, el Museo Arqueológico Nacional y el Museo de Historia de Madrid acogen pequeñas actuaciones en el mismo horario, de 15:00 a 17:00 horas, de acceso gratuito para los visitantes a estos espacios culturales. El flamenco, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, se convierte así en protagonista de esta experiencia veraniega única.

Este programa con actividades culturales, promovido desde el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, permite a aquellas personas que visitan los museos durante las horas más calurosas de los meses veraniegos disfrutar de un espacio en el que refugiarse de las temperaturas extremas.

La programación incluye actuaciones al baile de la gaditana Ofelia Márquez y otras figuras destacadas como la bailaora Paula Rodríguez; el guitarrista y cantaor Ricardo Fernández del Moral; el guitarrista flamenco murciano Raúl Corredor López; la bailaora Raquel Valencia; el guitarrista Daniel Casares; la bailaora madrileña Atenea Toro y la catalana Patricia Donn. Pilar Díaz, Ángeles Gabaldón, la murciana Cinthya Cano [lunes 25 de agosto, en el Museo Nacional Reina Sofía] y Noelia Ruiz también forman el programa de la productora especializada en flamenco SO-LA-NA Entertainment.

El murciano Raúl Corredor, guitarrista flamenco [es hijo de la escritora de literatura infantil y juventil y poeta Marisa López Soria] ha girado por Francia, Bélgica y Holanda en infinidad de ocasiones llevando el flamenco español a los mejores escenarios.