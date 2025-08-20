Milsa Maúrtua ofrece el último espectáculo de calle, 'Candelaria'

LA VERDAD Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:00 Comenta Compartir

La actriz, creadora artística, directora e investigadora escénica Milsa Maúrtua presenta 'Candelaria', el último de los espectáculos de calle de esta edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. El espectáculo se podrá ver este miércoles en la Plaza de España de San Javier, a las 22.00 horas, con entrada gratuita. 'Candelaria', se define como un ritual escénico en el que una mujer intenta reunirse con su padre a través de un ritual que realiza en la intimidad. Una danza donde se revela todo lo que ha heredado de su progenitor y que le invita a celebrar la muerte y compartir con los otros en comunidad. Su cuerpo es entregado como ofrenda para que su deseo más profundo se cumpla, el milagro.

Maúrtua es creadora artística, directora, investigadora escénica, docente, productora y gestora cultural. Está especializada en el diseño de espectáculos escénicos y eventos disruptivos que buscan ofrecer experiencias significativas al espectador. «Me inspiro principalmente en el folclore y desarrollo mis obras a partir de la dramaturgia visual. Combino la creación artística con la producción y la gestión cultural, integrando todas estas disciplinas en cada proyecto», afirma.

En 'Candelaria', Maúrtua es directora, productora y diseñadora escénica. Sus temas de interés son la praxis artística, los eventos disrruptivos, el cuerpo como lugar de conocimiento, el folclore, la dramaturgia visual y la danza. Milsa Maúrtua tiene formación en transformación digital, dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales, umáster en teatro y artes escénicas, un máster en creación teatral y licenciatura en teatro. También ha ejercido como crítica teatral y relatora de actividades culturales en Aye Cultura Social.

Temas

Festival de San Javier