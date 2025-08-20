La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Proyecto escénico 'Candelaria', de Milsa Maúrtua, espectáculo exhibido en el Festival Estrenarte que hoy se podrá ver en la plaza de España de San Javier.
Teatro de San Javier

Milsa Maúrtua ofrece el último espectáculo de calle, 'Candelaria'

LA VERDAD

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:00

La actriz, creadora artística, directora e investigadora escénica Milsa Maúrtua presenta 'Candelaria', el último de los espectáculos de calle de esta edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. El espectáculo se podrá ver este miércoles en la Plaza de España de San Javier, a las 22.00 horas, con entrada gratuita. 'Candelaria', se define como un ritual escénico en el que una mujer intenta reunirse con su padre a través de un ritual que realiza en la intimidad. Una danza donde se revela todo lo que ha heredado de su progenitor y que le invita a celebrar la muerte y compartir con los otros en comunidad. Su cuerpo es entregado como ofrenda para que su deseo más profundo se cumpla, el milagro.

Maúrtua es creadora artística, directora, investigadora escénica, docente, productora y gestora cultural. Está especializada en el diseño de espectáculos escénicos y eventos disruptivos que buscan ofrecer experiencias significativas al espectador. «Me inspiro principalmente en el folclore y desarrollo mis obras a partir de la dramaturgia visual. Combino la creación artística con la producción y la gestión cultural, integrando todas estas disciplinas en cada proyecto», afirma.

En 'Candelaria', Maúrtua es directora, productora y diseñadora escénica. Sus temas de interés son la praxis artística, los eventos disrruptivos, el cuerpo como lugar de conocimiento, el folclore, la dramaturgia visual y la danza. Milsa Maúrtua tiene formación en transformación digital, dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales, umáster en teatro y artes escénicas, un máster en creación teatral y licenciatura en teatro. También ha ejercido como crítica teatral y relatora de actividades culturales en Aye Cultura Social.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mari Carmen Moreno deja la alcaldía de Águilas y abandona la política: «Me voy como vine: con mi bolso y sin nada material dentro»
  2. 2 Largas colas en el Mudem de Molina para conseguir las últimas entradas para el B-Side
  3. 3 Así es la villa de Cabo de Palos que se ha colado en el ranking de las casas más caras a la venta en España
  4. 4 Una masa de polvo sahariano provoca una caída considerable de la calidad del aire en la Región de Murcia
  5. 5

    La ermitaña de Abarán tuvo que abandonar su morada por los incendios
  6. 6

    La tele deja en tierra a los viajeros granas
  7. 7 Liberan a cinco mujeres explotadas sexualmente en prostíbulos de Murcia
  8. 8 Los incendios forestales declarados este lunes en la Región de Murcia dejan 28,5 hectáreas arrasadas
  9. 9 Una «incidencia imprevista» dejó sin luz dos veces a los vecinos de La Manga durante la noche de este lunes
  10. 10

    Más cantidad y calidad de vino en Jumilla: los agricultores encaran la mejor vendimia de los últimos años por las lluvias de primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Milsa Maúrtua ofrece el último espectáculo de calle, 'Candelaria'

Milsa Maúrtua ofrece el último espectáculo de calle, &#039;Candelaria&#039;