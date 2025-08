Lola Herrera se sube dos días a las tablas del Teatro de Invierno

Lola Herrera, uno de los grandes nombres del teatro español, visita el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier este jueves y ... viernes con la obra 'Camino a la Meca', del dramaturgo sudafricano Athol Fugard.

Pentación Espectáculos produce este montaje, que se pondrá en escena en el Teatro de Invierno, a las 22.30 horas, dirigido por Claudio Tolcachir, inspirado en una mujer real, la excéntrica artista Helen Martins, que en la Sudáfrica del apartheid se atrevió a vivir a su manera, revelándose contra todos los estamentos y valorando por encima de todo su libertad y autonomía.

Natalia Dicenta y Carlos Olalla completan el reparto en este montaje que se podrá ver en el espacio más íntimo del Teatro de Invierno, en el Parque Almansa.

Helen Martins fue una mujer que vivió en el pequeño pueblo de Nieu-Bethesda, Sudáfrica, donde creó un jardín extraordinario lleno de esculturas orientadas hacia La Meca. La obra describe la vida de Helen obsesionada con su obra escultórica y sus difíciles relaciones con la comunidad donde vive en 1974, en pleno apartheid. La llegada de una joven maestra como trabajadora social desde Ciudad del Cabo precipita la confrontación entre ambas, mostrando la lucha de la artista independiente contra las rigideces de la sociedad.

El texto, de Athol Fugard, explora temas como la creatividad, la libertad personal y la opresión social, en el contexto histórico del apartheid, la lucha contra los prejuicios sociales y la importancia de ser fieles a uno mismo aunque eso signifique desafiar las expectativas de los demás. La obra fue llevada también al cine en 1997 protagonizada por Kathy Bates y la función de teatro se ha representado en todo el mundo.

«No aguanto a los sectarios, a los que creen que la verdad es solo suya y de nadie más. Me parece que una de las cosas más hermosas que puede tener la democracia es que haya respeto y tolerancia; si no los hay, algo falla en esa democracia, no cabe duda», declaró Lola Herrera en 2023 a Antonio Arco en una entrevista publicada en LA VERDAD.