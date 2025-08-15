La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El reparto del montaje 'Los dos hidalgos de Verona', en el Auditorio del Parque Almansa de San Javier, en la Noche de LA VERDAD. VICENTE VICÉNS / AGM
Festival de teatro de San Javier

Locura de amor en Verona y San Javier

Alexia Salas

Alexia Salas

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:03

Sabíamos que «amar es comprar desprecios con lamentos; miradas de desdén con suspiros de dolor; es cambiar por un instante de placer veinte noches de ... ansiedades y desvelos». El joven Shakespeare lo puso en boca de Valentín, uno de los dos hidalgos de Verona, el que empieza despreciando los asuntos del amor para acabar desterrado y emboscado como bandido por culpa de la bobalicona adoración que le profesa a Silvia, la hija del duque de Milán. Debió sufrir de amores el poeta inglés, cuando decidió hilar una comedia para poner un farolillo rojo sobre sus funestas consecuencias y destacar la amistad como el valor triunfante.

