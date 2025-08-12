Jorge Blass inaugura este miércoles con una pizca de magia las 'Noches de Sal' de Cartagena

Jorge Blass desembarca en Cartagena con su espectáculo de magia, que tendrá lugar esta noche, a las nueve y media, en el auditorio Paco Martín.

Cartagena dará sabor, un año más, a los cielos estrellados de verano con el ciclo 'Noches de Sal'. El festival celebra su quinta edición desde este miércoles al 24 de agosto en el auditorio Paco Martín del Parque Torres, con la producción de Crash Music y Raw Music y el espectáculo de artistas tan sabrosos como José Mercé, Miguel Campello, Melody, Grison o Jorge Blass. Las entradas podrán adquirirse a través de la web, pero algunos espectáculos tienen descuentos en la web de Oferplan.

El mago Jorge Blass es el encargado de abrir el ciclo, que comienza esta misma noche, a las nueve y media, y le seguirá mañana el humor familiar de los Hermanos Aragón. Tras ellos llegarán los conciertos de Miguel Campello, el 15 de agosto; de Marina Reche, el 16, y el de Melody, el 21. Las noches saladas continuarán con el toque de la música de Belter Souls el 22 de agosto y el 23 con la del cantaor José Mercé, uno de los nombres más destacados del flamenco en nuestro país. El humor meteórico de Grison rasgará el cielo de la última noche, poniendo el broche al festival el 24 de agosto.

'Noches de Sal' Dónde: Auditorio Paco Martín (Cartagena).

Quedan entradas con descuentos para los espectáculos de los días 14 (Hermanos Aragón), 16 (Marina Reche), 22 (Belter Souls), y 24 (Grison) de agosto. A las 21.30 horas.

Cuánto: 5 euros (Hermanos Aragón), 25 euros (Marina Reche), 25 euros (Belter Souls) y 22 euros. Entradas en la web de Oferplan

Blass es uno de los ilusionista de renombre internacional, conocido por su estilo innovador y su capacidad para sorprender al público. Ha recibido prestigiosos premios como la Varita Mágica de Oro en Mónaco y el Sarmoti en Las Vegas. Además, ha actuado en escenarios de todo el mundo junto a figuras como Juan Tamariz.

La familia Aragón es la saga de artistas circenses españoles más famosa tanto en España como en Latinoamérica. Tanto, que ha atravesado varias generaciones y llega a Cartagena con los últimos descendientes, los Hermanos Aragón. Inició con Gabriel Aragón (El Gran Pepino) y su esposa Virginia Foureaux. Los artistas más conocidos fueron Gaby, Fofó y Miliki, creadores de Los Payasos de la Tele. La familia ha mantenido su legado en el circo, la música y la actuación con miembros como Los Gabytos y otros artistas destacados como Mónica Aragón e Icíar Aragón.

Miguel Campello fue la voz y el alma de elbicho, pero hace ya más de diez años y varios discos que camina en solitario. Citarlo es hablar de un trabajo completo que realza la creatividad y pasión por el mestizaje con mayúsculas: flamenco, rock, fusión, rumba, jazz... con un sello de identidad propio.

Marina Reche es una de las voces emergentes más prometedoras del pop en España. Su estilo fusiona pop, electrónica y R&B con letras cargadas de emoción y sinceridad. Tras debutar en 2020 junto a Juancho Marqués, ya acumula más de 30 millones de reproducciones. Con su primera gira nacional agotó entradas y ha conseguido extender su éxito a países como Argentina.

No hace falta presentación para 'Esa diva', Melody. La última representante de España en Eurovisión despliega una sólida trayectoria que comenzó desde niña y que ha sabido reinventarse con madurez y autenticidad. Con una voz potente y un estilo que fusiona pop, flamenco y ritmos latinos, ha logrado conectar con públicos de todo el mundo. Por otro lado, la compañía de música y artes escénicas Belter Souls nació a finales del año 2016 bajo la dirección del músico murciano Pablo de Torres. Integrada por un elenco de polifacéticos artistas, la formación ha logrado generar en sus producciones un sello propio cimentado en el poder y la energía de la voz y en el color característico de la música negra, el soul y el góspel.

Nacido en Jerez de la Frontera, José Merced se erige como una de las grandes figuras del flamenco. Con más de un millón de discos vendidos, ha fusionado el género con otros estilos y versionando temas icónicos, trabajando mano a mano con maestros como Paco de Lucía, Antonio Gades o Tomatito. En 2024 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, reafirmando su legado.

Marcos Martínez, más conocido como Grison, es un músico y colaborador en el programa de David Broncano 'La Revuelta' de Televisión Española. Grison es un artista especializado en el 'beatboxing' y la música en vivo. Reconocido por su talento y espontaneidad, ha demostrado ser todo un 'showman'. Su espectáculo en vivo es garantía de diversión y entretenimiento, con su estilo único y su capacidad para improvisar y conectar con el público.