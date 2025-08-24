La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Grison despide las veladas en el Auditorio Paco Martín de Cartagena

LA VERDAD

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:58

El ciclo Noches de Sal de Cartagena llega al final de su quinta edición esta noche, a las 21.30 horas, con la actuación de Grison Beatbox en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres de Cartagena –entradas a la venta por 25 euros en crashmusic.es–.

Grison Beatbox –Marcos Martínez–, conocido por su habilidad como guitarrista y 'beatboxer' y por sus apariciones diarias en el popular programa 'La Resistencia' y, en esta última temporada, en 'La Revuelta' de Televisión Española, que presenta David Broncano, ha sido aclamado como ganador del prestigioso campeonato mundial del Boss Loop Station Contest.

En su espectáculo 'En bucle', combina humor y música con versiones únicas de canciones icónicas, abarcando géneros que van desde el soul y el funk hasta la música disco contemporánea, todo creado únicamente con su voz ('beatbox') y una máquina de grabación y repetición de frases ('loop station'). Además de su talento musical, Grison añade un toque de monólogo que crea un ambiente participativo y animado.

Con la actuación cómica y musical de Grison Beatbox, esta noche se cierra este ciclo organizado por el Ayuntamiento de Cartagena con la producción de Crash Music y Raw Music y que arrancó su quinta edición el 13 de agosto con el mago Jorge Blass.

El festival contó además ayer, sábado, con el concierto de José Mercé, una de las grandes figuras del flamenco. En su actual gira versiona algunas de las canciones más emblemáticas de su paisano, Manuel Alejandro, llevándolas al flamenco.

Durante estos días, también han pasado por el Auditorio Paco Martín del Parque Torres los Hermanos Aragón, Miguel Campello, Marina Reche, Melody y Belter Souls con su espectáculo 'Mediterráneo'.

