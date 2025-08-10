La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El cantaor Gregorio Moya, durante su actuación. J. Villalgordo / AGM

Gregorio Moya, ganador del Cante de las Minas: «Siento como siento y canto como canto. La etiqueta de Morente me pesa mucho»

«Aquí a La Unión no viene nadie malo, ni en baile, ni en guitarra, ni por supuesto en cante. Cualquier habría podido ganar», afirma el cantaor, que espera que el trofeo le abra nuevas puertas

Patricio Peñalver

Patricio Peñalver

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:27

El cantaor Gregorio Moya tiene 40 años. Ya desde muy pequeño tenía una gran afición y asistía a las actuaciones de las peñas flamencas ... hasta que a los 18 años se incorpora a la Compañía de Alejandro Torres, 'Niño de la Era', que fue 'Bordón Minero' en 2001, y con él comienzan sus actuaciones por Castilla-La Mancha. Hasta que gana sus primeros concursos, en Calasparra, Málaga y Almería. Actualmente compagina el flamenco con el trabajo en un almacén, envasando sal.

