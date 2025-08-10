Gregorio Moya, ganador del Cante de las Minas: «Siento como siento y canto como canto. La etiqueta de Morente me pesa mucho»

El cantaor Gregorio Moya tiene 40 años. Ya desde muy pequeño tenía una gran afición y asistía a las actuaciones de las peñas flamencas ... hasta que a los 18 años se incorpora a la Compañía de Alejandro Torres, 'Niño de la Era', que fue 'Bordón Minero' en 2001, y con él comienzan sus actuaciones por Castilla-La Mancha. Hasta que gana sus primeros concursos, en Calasparra, Málaga y Almería. Actualmente compagina el flamenco con el trabajo en un almacén, envasando sal.

-¿A quién dedica esta Lámpara Minera de La Unión?

- Se la quiero dedicar a toda la afición del flamenco, en especial a mi padre, que murió hace tres años, y a un amigo, que fue mi mentor, Alejandro Torres; a otro amigo, y a Argamasilla de Alba

«Vamos a ver si hay suerte con este empujón y meto la cabeza en más sitios»

-¿En qué momento decidió prepararse para el Concurso?

-Bueno, me presenté el año pasado, no soy muy dado a concursar porque lo paso muy mal, y mucho más en un concurso de esta envergadura. El año pasado estuve en la final, y este año mis amigos me volvieron a animar y no me quería quedar con las ganas de no volverlo a intentar.

-¿Cómo ha visto el nivel del concurso en esta edición?

-Aquí siempre hay buen nivel, aquí a La Unión no viene nadie malo, ni en baile, ni en guitarra, ni por supuesto en cante. Cualquiera de los que han estado en las finales hubieran sido grandes ganadores.

-¿Cuáles son sus referentes flamencos?

-A mí me gusta en general todo el cante. Me gustan Fosforito, El Lebrijano, Mairena... También más antiguos, como Vallejo, Chacón. Y es verdad que tengo una conexión especial con Enrique Morente.

-¿Escucha otras músicas?

-Lo que más escucho es flamenco, pero sí oigo otras músicas. Me gusta Frank Sinatra y algunos grupos de rock and roll. La música buena siempre me gusta.

-¿Ha estado mucho tiempo preparando los cantes?

-Dentro del tiempo libre que tengo, he intentado escuchar mucho, absorber los cantes lo mejor posible y llegar en forma.

-¿Qué opina de la fusión flamenca?

-Creo que hay cosas interesantes, aunque a veces llamamos flamenco a unas cosas que no tienen nada de flamenco.

-¿Qué es duende para usted?

-Es lo que se da cuando conectas con el público, cuando conectas contigo mismo. Lo que tú expresas y al público le llega tal cual. A mí me gustan todos los cantes. De hecho, cuando voy a los recitales, trato de variar distintos cantes. No tengo un cante especial.

-¿Tiene proyectos en mente?

-Bueno, pues, vamos a ver este empujón y si hay suerte y podemos meter la cabeza en más sitios, porque cuesta mucho. Estoy lejos. Mi forma de cantar no se asemeja a la de Enrique Morente. Quiero, entre comillas, sin que parezca un desprecio, alejarme un poco de esa etiqueta, aunque yo no puedo cambiarme como un calcetín. Yo siento como siento y canto como canto. Esa etiqueta me pesa mucho.

-¿Cree que la 'Lámpara Minera' puede servir como un lanzamiento para su carrera?

-Yo creo que sí, al final te va dar muchos espacios, te va sitio en muchos lugares a los que cuesta mucho llegar y para eso hay que prepararse y reinventarse, uno no puede estar cantando siempre los mismos cantes.