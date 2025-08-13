Gloria Gaynor, incansable a sus 81 años, en San Pedro del Pinatar La cantante estadounidense pasó este martes por el ciclo 'Sal de música', donde interpretó algunos temas que han dado brillo y fama a su carrera musical

LA VERDAD Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:09 Comenta Compartir

Gloria Gaynor, a sus 81 años y aún con el micrófono firme entre sus manos, puede afirmar que es «una superviviente de la vida». Suele contarlo en entrevistas, y cómo no darle la razón en un terreno tan inestable y caprichoso como el de la música, donde sigue siendo, pese a todo, un icono de la música disco gracias a temas como 'I will survive'.

La cantante estadounidense (Nueva Jersey, 1949) pasó este martes por el ciclo 'Sal de música' de San Pedro del Pinatar, donde interpretó algunos temas que han dado brillo y fama a su carrera musical. Con más de cinco décadas de trayectoria, Gaynor celebra este año el 50º aniversario de su primer álbum, 'Never Can Say Goodbye'. En una ocasión contó a Europa Press 'I will survive' ha sido una canción que Gaynor ha cantado «para sí misma». «Como todo el mundo, he tenido que sobrevivir a problemas serios en mi vida –la muerte de su madre, de tres de sus hermanos y un divorcio después de 25 años de matrimonio– y esta canción me ha dado siempre coraje para afrontarlos», afirma. Esa canción le valió el Grammy a Mejor Tema de Música Disco en 1980, «y no ha cambiando de significado, simplemente ha crecido».

Vicente Vicéns / AGM Vicente Vicéns / AGM Vicente Vicéns / AGM Vicente Vicéns / AGM Vicente Vicéns / AGM 1 /

Gloria Gaynor es una apasionada de España, son incontables las veces que ha actuado en la península. La cantante estadounidense Gloria Gaynor celebró en 2018 los 40 años de 'I Will Survive' con varios conciertos por el país. Considerada una de las divas de la música disco de los años 70 y 80, muchas de sus canciones forman parte de los 100 temas imprescindibles según la revista 'Rolling Stone'. Otros de sus éxitos conocidos son 'Never Can Say Goodbye' y 'I Am What I Am'.

En 2008 grabó una canción a dúo con Miguel Bosé para el álbum de duetos Papito y ofreció varias actuaciones en España. La canción elegida fue un éxito de Bosé, Hacer por hacer'. Su otro gran éxito fue una versión de The Jackson 5 'Never Can Say Goodbye' ('Nunca puedo decir adiós').

Este miércoles, Paloma San Basilio

El festival Sal de Música continuará este miércoles (entradas en Oferplan con descuento) con una de las voces más icónicas de la música en español, Paloma San Basilio trae su gira de despedida, 'Gracias', en la que repasa los grandes éxitos de su extensa carrera, con más de 30 discos publicados. El humor llegará el juev de la mano del dúo gaditano Aguilera y Mení, conocidos por su estilo fresco y directo, que ha alcanzado gran popularidad en redes sociales y que están a punto de colgar el cartel de no hay entradas.

Temas

San Pedro del Pinatar