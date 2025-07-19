El Festival de Teatro de Molina de Segura premia a Ron Lalá por su trayectoria

La 56 edición del Festival Internacional de Teatro de Molina de Segura, que se celebrará del 24 de septiembre al 3 de octubre, contará con 33 espectáculos repartidos en varios espacios del municipio, mayoritariamente de calle, y que englobarán teatro, danza, circo y performance.

Como cada año, la Asociación de Amigos y Amigas del Teatro Villa de Molina elige el Premio a la Trayectoria teatral, que recae esta vez en la compañía Ron Lalá, dirigida por Yayo Cáceres. Su propuesta es una combinación de música y textos originales con un lenguaje escénico propio al servicio del humor crítico y cítrico. Un trabajo de creación colectiva que da lugar a un estilo inconfundible. Desde 2006, ha realizado cerca de 2.000 funciones en escenarios nacionales e internacionales y 13 espectáculos propios.

La compañía ha ganado, entre otros galardones, el Premio Talía de la Academia de las Artes Escénicas a Mejor Productora Privada en 2023, el Premio Max a Mejor Espectáculo Musical en 2017 por 'Cervantina' y el Premio Max a Mejor Producción/Empresa de Artes Escénicas en 2013 por 'Siglo de Oro, siglo de ahora'.

Durante la presentación de la programación del festival organizado por el Ayuntamiento de Molina de Segura, se dio a conocer también el cartel, que este año es obra de la artista polaca afincada en Murcia Katarzyna Rogowicz. La autora impartirá dos talleres de dibujo y pintura durante la primera jornada.

El festival contará con artistas internacionales como el cantautor norteamericano Josh Rouse y el espectáculo 'Laisse-Moi', de la compañía francesa Collectif Primavez. Una combinación de circo y danza, de dulzura y dolor.

Desde Portugal llegará Duo Niu con 'Pandora', una pareja cómica y acrobática. La compañía suiza Baccalá Clown ofrecerá su espectáculo 'Pss, pss', de fascinante fisicidad y exquisito humor inspirado en el cine mudo. Pasarán también por Molina de Segura la banda inglesa Immaculate Fools, el espectáculo 'Man in bubble: El hombre pompa' de los italianos Bubble on Circus y 'Les frikis' de Mundo Costrini.

Entre los espectáculos nacionales, participarán en la quinta edición del Premio Joven de Teatro 'Contra Ana', de la compañía La Contraria, ganador del Premio Max a Mejor Espectáculo Revelación; 'Bodas de Sangre: el Musical', de la compañía murciana Agosto del 36, galardonado con tres Premio Azahar 2024; y 'De mujeres y brujas: La Celestina', de El Aedo Teatro.

Grison Beatbox, conocido por sus apariciones en el programa de televisión 'La Revuelta', estará también en la localidad para presentar '¡En bucle!', un 'show' con humor, música, interacciones con el público y 'beatbox'. La música tendrá protagonismo, asimismo, con la cantautora de neofolclore Karmento, que presentará en directo su nuevo álbum, 'La serrana'.

Además, Laura López Muñoz y Pablo Pérez Alonso ofrecerán varios pases de la propuesta de danza 'Bailaban las perolas', que indaga en la pérdida de legado a través de aquellas historias que dejaron nuestros antepasados. 'Pilots', Premio Fetén 2025 al Mejor Espectáculo Otinerante, de La Finestra Nou Circ, también se paseará por las calles del municipio.

Los gallegos Colectivo Glovo repetirán en el festival con 'Trïade' y Scura Splats dará protagonismo a la pirotecnia con 'Cavaltheos Foc', un pasacalles con fuego a lo largo de su recorrido.

Otro pasacalles, 'Equus Vs. Pegasus', producido en la Región de Murcia a cargo de Hipocampus Eventos Artísticos y bajo la dirección de Pepe Ferrer, tendrá protagonismo durante el primer fin de semana del festival. Esta propuesta fue la encargada de abrir el Festival de Teatro Cásico de Mérida hace unos días.

El circo contemporáneo de los murcianos Circuspunto Teatro estará presente con 'Somos' y Andrea Carrión ofrecerá su propuesta de danza 'Más allá de la muerte'. También se podrá disfrutar de 'Miau, guau, Kikiriki', de Teatro Los Claveles y de la 'Magia cómica' de Abelmagia. La compañía pinatarense La higuera de la poca vergüenza mostrará 'Chungo y Pala en el bosque' y Teatro de la Entrega hará doblete con 'Los mortales' y 'Workajolics'.

En la programación se incluyen las actuaciones del Grupo de Teatro Joven de Molina con la obra 'Comunica¡Acción!' y el espectáculo inclusivo 'Coro de cámara...¡Y acción!' de la compañía teatral Comunachota de la Asociación de Salud Mental Molina y Comarca-Afesmo. La programación completa se podrá consultar en la web teatromolina.es.