El Fan Futura zarpa contra la mar revueltay sus tres escenarios resisten al mal tiempo

Contra el viento y las lluvias de la noche anterior, la música zarpa a toda vela en Los Alcázares. El Fan Futura Fest abrió sus puertas a los amantes de la música de la generación Z tal y como estaba previsto, a las 18.00 horas, en el nuevo recinto del Parque Gonio, donde los tres escenarios que se han montado para esta edición resistieron el mal tiempo como un velero que, tras la tormenta, llega a buen puerto. «¿Alguien tiene el corazón rotísimo esta noche?», preguntó Samuraï, con su canto de sirena, una de las primeras en subirse al escenario. A punto han estado de preguntárselo los que han aprobado la PAU este año, los que inauguran las quedadas estivales, los que se han escapado del curro de verano, y a los que se les retrasó la hora de entrar al camping si no se hubiera celebrado el 'Fanfu'. Por suerte, la balada la entonó con el público entregado que llegó a cuentagotas.

Ahí estaba, impasible como un transatlántico, el escenario principal para resguardar a la cantante madrileña y a su banda, llevando al límite los altavoces que retumban, ya desde el principio del evento, en el pecho. La vibración se notará también en el Mar Menor, a apenas diez metros. Los artistas son los únicos que pueden ver el mar, pero la ligera brisa de salitre recorre al público que empieza a llegar.

Las primeras horas son un buen momento para recorrer el recinto y participar en los sorteos de gorritos, zumos y productos cosméticos. Un grupo de universitarios carga con un tiburón y un caballito de mar de peluche, como los de las tómbolas de feria. Estos son solo algunos de los premios y del 'merchandising' que regala la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena en las actividades para fomentar la sostenibilidad y el respeto al espacio natural.

Un poco desagradecida ha sido esa naturaleza con las lluvias y la ventolera de la noche del jueves. Bien temprano, el público amaneció con los nubarrones de una desalentadora publicación de Instagram en la cuenta oficial del festival: «Así amanece el recinto tras las intensas lluvias y las rachas de viento. Nuestro deber es evaluar las infraestructuras afectadas y velar por la seguridad de todos». La zona de barra con sus carpas, sus barriles y sus vallas, había sido solo el principal mobiliario afectado. ¡Sólo! ¿Qué sería de un barco que zarpa por primera vez si no se descorcha una botella de champagne? ¿Cómo no se iba a brindar en el caso –como así ha sido– de que finalmente se celebrara el festival? Ante la emergencia, hasta el Parque del Gonio se movilizaron uniformes naranjas reflectantes, una flota de camiones, el 'staff' con guantes y casco de obra... El recinto parecía que había levantado una megaobra estival. No faltaban tampoco los vecinos que la vigilaban ni el operario mosqueado: «Si no van a ir a la playa, no pueden pasar por aquí. No agobien a los artistas y menos con el jaleo de esta noche», le espetó a una chica. Con trenzas playeras apretujadas, ya recatada para la cita de esta tarde, había bajado de su casa con la esperanza de llevarse una foto con el rapero cartagenero Kaze, quien se encontraba en pleno ensayo. Más vale que su familia hubiera echado la siesta, porque los de la urbanización vecina, Nueva Ribera Beach Club, y las demás de alrededor quizá no pegaran ojo anoche con los artistas internacionales y trasnochadores Tiago PZK, Dollar Selmouni, Kabasaki y LVL 1.

Cuando todavía no había caído el sol pero las nubes lo tapaban y el airecillo era confortante, el Fan Futura invitaba a darse una vuelta previa: a maquillarse en el estand de Marvimundo, tumbarse en los cojines del césped o cenar antes de que empezara Cariño.