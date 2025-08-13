Declan Donnellan dirige su versión de 'Los dos hidalgos de Verona'

LA VERDAD Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:51 Comenta Compartir

Los amantes de la obra de Shakespeare podrán disfrutar este jueves en el 55 Festival de Teatro de San Javier (Auditorio Parque Almansa, 22.30 horas, entradas a 20 euros con descuento en la web de Oferplan), en 'La Noche de LA VERDAD', de una de sus primeras obras, 'Los hidalgos de Verona', dirigida por Declan Donnellan, reconocido como una autoridad mundial en la obra de Shakespeare. El montaje, coproducido por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, LaZona Teatro y la célebre compañía de teatro contemporáneo Cheek By Jowl, aborda el verdadero significado de la amistad, representada como una forma de amor desprovista de sexo, como un vínculo crucial equiparable al amor romántico, que también requiere dedicación y compromiso. Donellan firma la adaptación del texto junto a Nick Ormerod, que también se ocupa de la escenografía y vestuario.

Además de la amistad y el amor, como tema, habitual en la literatura del Renacimiento, en esta obra escrita por un joven Shakespeare encontramos también una de las creaciones más emblemáticas del personaje del criado cómico, que va a generar un modelo que alimentará posteriormente tanto el teatro del Bardo como el de sus seguidores.

El tono cómico y el enredo caracterizan este montaje actualizado por Donnelan, que narra la peripecia de dos amigos, Valentín, que se va a vivir nuevas experiencias, y Proteo, que se queda por amor. Finalmente se encontrarán de nuevo y hasta se enamoran de la misma mujer dando lugar a una serie de equívocos y enredos. Hay traiciones, malentendidos, y hasta intento de secuestro, todo ello en una estética actual y hasta con momentos de complicidad con el público.

En el reparto encontramos a Jorge Basanta, Prince Ezeanyim, Alberto Gómez Taboada, Rebeca Matellán, Manuel Moya, Alfredo Noval, Goizalde Núñez, Antonio Prieto e Irene Serrano. Una oportunidad única para disfrutar de esta apuesta en San Javier. El triunfo de la comedia en escena.