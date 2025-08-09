El Cante de las Minas ya tiene finalistas A la final pasan cuatro cantaores, tres de ellos aspirantes a la 'Lámpara Minera'. El 'Desplante' estará entre dos finalistas, al igual que el 'Filón', siendo tan solo un guitarrista el que opta al 'Bordón Minero'

Un momento de la última semifinal, celebrada este viernes, en la Catedral del Cante.

El 64º Festival Internacional del Cante de las Minas ya tiene finalistas. Pasadas las 2.30 horas de la madrugada se ha dado a conocer, con un cartel en la puerta de la 'Catedral del Cante', a los artistas que se jugarán los máximos galardones del flamenco. El jurado, compuesto por el bailaor Eduardo Guerrero, el instrumentista Juan Parrilla, la periodista Kyoko Shikaze, el productor y guitarrista José Manuel Gamboa y el flamencólogo Paco Paredes, ha seleccionado a cuatro cantaores para la final:

José Plantón Heredia 'José del Calli' (Córdoba) con levantica y tientos; Francisco Javier Heredia Hernández 'Francisco Heredia' (Jaén) con minera, taranta y granaína y media; Gregorio Moya Lara 'Gregorio Moya' (Ciudad Real) con minera, cartagenera, malagueña y mariana, y José Antonio Romero Pérez 'El perrito' (Cádiz) con minera, cartagenera y malagueña, siendo estos tres últimos los aspirantes a la 'Lámpara Minera'.

En la categoría de instrumentista flamenco, el premio estará entre la flauta de la extremeña 'Ostalinda Suárez' y el piano de José Carlos Esteban-Hanza Fernández (Almería). También son dos los aspirantes al 'Desplante', ambos de Cádiz: Salomé Ramírez Almagro y José María Viñas Coca.

En la categoría de toque, el único aspirante a ganar el 'Bordón Minero' es el barcelonés Toni Abellán Sánchez 'Toni Abellán'.

La gran final será este sábado a partir de las 22.00 horas en el Antiguo Mercado Público de La Unión. Se puede seguir en 'streaming' a través de la web www.festivalcantedelasminas.org, así como los perfiles oficiales de Youtube y Facebook.

Tras la final, la clausura de esta edición será la madrugá en el Café Cantante de la 'Avenida del Flamenco' tras conocer a los ganadores de los máximos reconocimientos del flamenco, y la ofrecerá la bailaora María Elena Lorente, acompañada al cante por María Belén Alaminos y la guitarra de Miguel Ángel Solano, patrocinada por Jumabeda.

