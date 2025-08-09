El Cante de las Minas ya tiene finalistas
A la final pasan cuatro cantaores, tres de ellos aspirantes a la 'Lámpara Minera'. El 'Desplante' estará entre dos finalistas, al igual que el 'Filón', siendo tan solo un guitarrista el que opta al 'Bordón Minero'
LA VERDAD
Sábado, 9 de agosto 2025, 09:43
El 64º Festival Internacional del Cante de las Minas ya tiene finalistas. Pasadas las 2.30 horas de la madrugada se ha dado a conocer, con un cartel en la puerta de la 'Catedral del Cante', a los artistas que se jugarán los máximos galardones del flamenco. El jurado, compuesto por el bailaor Eduardo Guerrero, el instrumentista Juan Parrilla, la periodista Kyoko Shikaze, el productor y guitarrista José Manuel Gamboa y el flamencólogo Paco Paredes, ha seleccionado a cuatro cantaores para la final:
José Plantón Heredia 'José del Calli' (Córdoba) con levantica y tientos; Francisco Javier Heredia Hernández 'Francisco Heredia' (Jaén) con minera, taranta y granaína y media; Gregorio Moya Lara 'Gregorio Moya' (Ciudad Real) con minera, cartagenera, malagueña y mariana, y José Antonio Romero Pérez 'El perrito' (Cádiz) con minera, cartagenera y malagueña, siendo estos tres últimos los aspirantes a la 'Lámpara Minera'.
En la categoría de instrumentista flamenco, el premio estará entre la flauta de la extremeña 'Ostalinda Suárez' y el piano de José Carlos Esteban-Hanza Fernández (Almería). También son dos los aspirantes al 'Desplante', ambos de Cádiz: Salomé Ramírez Almagro y José María Viñas Coca.
En la categoría de toque, el único aspirante a ganar el 'Bordón Minero' es el barcelonés Toni Abellán Sánchez 'Toni Abellán'.
La gran final será este sábado a partir de las 22.00 horas en el Antiguo Mercado Público de La Unión. Se puede seguir en 'streaming' a través de la web www.festivalcantedelasminas.org, así como los perfiles oficiales de Youtube y Facebook.
Tras la final, la clausura de esta edición será la madrugá en el Café Cantante de la 'Avenida del Flamenco' tras conocer a los ganadores de los máximos reconocimientos del flamenco, y la ofrecerá la bailaora María Elena Lorente, acompañada al cante por María Belén Alaminos y la guitarra de Miguel Ángel Solano, patrocinada por Jumabeda.
