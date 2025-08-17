'La canción de los ausentes', estreno en el Parque Almansa

LA VERDAD Domingo, 17 de agosto 2025, 08:18 Comenta Compartir

El grupo de teatro San Javier estrena este lunes (22.30 horas, Auditorio Parque Almansa, 10 euros) en el Festival de Teatro de San Javier 'La canción de los ausentes', una obra teatral «que explora la memoria, el duelo y la identidad», escrita y dirigida por José Antonio Navas. La obra relata la historia de Raquel González, una periodista que investiga la vida de Eva María Jordán, una voluntaria en un país devastado por la guerra. Esta búsqueda le irá conectando con secretos de su propio pasado.

La trama entrelaza el presente y el pasado, revelando los sacrificios y las obras de Eva, atrapada entre la esperanza y la desesperación en la lucha por la supervivencia en un lugar de sueños rotos y promesas olvidadas. Con un tono melancólico, la historia explora el impacto de la guerra, el amor, el sacrificio y la resiliencia, mostrando que, incluso en medio de la tragedia, la esperanza puede renacer y dar sentido a la vida.

La compañía explica que a través de una estructura fragmentada y poética, esta obra se sumerge en las huellas que dejan las guerras en los sobrevivientes. Con una puesta en escena minimalista y versátil, el espectador es testigo de un viaje emocional en el que la palabra y el silencio reconstruyen la ausencia de aquellos que ya no están, transformándola en un eco persistente de resistencia y memoria.

A través de los monólogos y diálogos de los personajes, 'La canción de los ausentes' reconstruye los ecos de los que ya no están y el impacto que su ausencia ha provocado en la vida de los que quedaron atrás. Con un lenguaje poético y simbólico, el texto, que no sigue una narrativa lineal, construye un mosaico de emociones y recuerdos, y permite al espectador completar la historia desde su propia sensibilidad. José Antonio Navas, autor y director, interviene también en el reparto junto a Laura Maestro, María Gómez, Ramón Buitrago, Ana Díaz, Toñi Zapata y José A. Tárraga.

El grupo de teatro San Javier se creó en 1989, con algunos de los actores que formaron parte de Oscar 69, el mítico grupo de teatro aficionado local que creó hace 55 años un Certamen de Teatro Aficionado que pronto derivó en lo que hoy es el Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier. Desde entonces, y en homenaje a sus orígenes el Festival acoge un estreno del grupo local.