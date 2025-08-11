La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Michael Baboolal, Adrian W.S. Batt , Justin Calvadores, Rose Gagnol, Valeria Galluccio, Luigi Luna, Carol Prieur, Sophie Qin, Celeste Robbins, Clémentine Schindler,Ana Van Tendeloo y Jérôme Zerges, durante la representación de 'Magnificat', coreografía de Marie Chouinard. SYLVIE-ANN PARÉ
Teatro de San Javier

Bach y Stravinsky, en carne viva

Marina Peñaranda

Marina Peñaranda

Lunes, 11 de agosto 2025, 09:36

Margarita Muñoz Zielinski, crítica de danza de este diario, ya se quedaba en 2018 con ganas de repetir con Marie Chouinard tras ver 'El jardín ... de las delicias' en el 48 Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier. 2025 ha sido el año para ello. La compañía de Marie Chouinard, 'enfant terrible' canadiense, ha vuelto por tercera vez a la Región, y por segunda al Festival con un programa mixto que encapsula treinta años de trayectoria. El ávido público del festival pudo ver su recién estrenada 'Magnificat' (2025 en Madrid) y su no tan reciente 'Le Sacre du Printemps' (1993). Si bien hay siglos de diferencia entre ambas composiciones musicales, Chouinard las ha destripado de todo ápice temporal para jugarlas desde la mínima esencia del cuerpo desnudo. Cuerpos de todo tipo, forma y color, cuya piel al descubierto es verdadera naturaleza. Carne que no es nunca exhibitoria ni escultórica, tan solo piel donde habitar y crecer, donde nutrirse y reconocerse.

