Alejandro Fernández: «Quiero regalarle al público una noche profundamente mexicana»

De tal palo tal astilla. O, utilizando la definición que dicta nuestro principal protagonista, 'De Rey a Rey'. Así se titula el último disco publicado ... por Alejandro Fernández, un álbum en directo donde la estrella guadalajarense de la ranchera y el pop latino rinde un conmovedor, respetuoso y pasional homenaje a su padre, Vicente Fernández ('El Charro de Huentitán'), gigante de la música tradicional mexicana. Un trabajo marcado por la memoria que, más allá de la imponente cantidad de clásicos que atesora en su repertorio, representa un sentido abrazo a través del tiempo, la distancia y la canción entre un padre y un hijo. Así, una vez superadas las tres décadas de trayectoria, Alejandro Fernández ha entregado la obra más personal y auténtica de su vida. Una corona tan heredada como compartida que mostrará el martes 12 de agosto, en la plaza de toros de Murcia, con un concierto que asegura emociones fuertes. Charlamos con él.

–Regresa con uno de los discos más especiales de su trayectoria. ¿Qué recuerdos guarda con especial ilusión de aquel concierto del cual surgió 'De rey a rey'?

–Fue una de las noches más importantes de mi carrera, definitivamente. Imagínate, saber que mi padre estuvo en ese mismo recinto hace casi cuarenta años y ahora me tocaba a mí, parado en ese escenario, con toda mi familia. Pero lo que más me llegó fue ver a mi madre. Ella ya había vivido ese momento antes, acompañando a mi papá. Y ahora lo estaba viviendo otra vez, pero conmigo. Fue muy, muy emotivo. Cada canción, cada aplauso, me lo traía más cerquita. Te lo juro, nunca lo había sentido tan próximo como esa noche. Fue algo que me voy a llevar en el corazón para siempre.

–Imagino que una experiencia así de intensa deja huellas profundas.

–Totalmente. Marcó un antes y un después, tanto como artista como persona. Fue como cerrar un círculo y abrir otro. Mi carrera no es igual desde entonces.

–¿Qué papel jugó su padre en su educación musical?

–Mi papá ha sido, sin duda, el ejemplo más grande e importante que he tenido en mi vida. De él aprendí el amor y el respeto profundo por el público, por la música, por México, pero también la disciplina que se necesita para poder dedicarte de lleno a lo que más amas. Desde muy joven me mostró que este camino no se recorre solamente con talento, sino con entrega, constancia y humildad.

–Sus consejos han marcado entonces la forma en la que transita la industria musical.

–Claro que sí. Mi papá ha sido mi guía hasta el día de hoy en muchísimas cosas de mi carrera. No siempre estábamos de acuerdo, como es normal entre padre e hijo, pero su apoyo siempre estuvo ahí, incondicional. Recuerdo que, poco antes de su fallecimiento, me dijo algo que me marcó mucho: que él mismo reconocía que el hecho de que yo me hubiera desviado hacia el pop me había permitido romper fronteras y llevar la música mexicana a lugares donde antes no imaginábamos que pudiera llegar.

–El repertorio de 'De rey a rey' es abrumador. ¿Qué canción sería la que mejor define su presente?

–'No me sé rajar' (risas). Es una frase que usamos mucho en México para decir que nunca nos damos por vencidos.

–¿Cree que la madurez y experiencia que da la vida son claves para entender, profundizar e interpretar de una manera más completa estas rancheras tan desgarradas y pasionales?

–La música se lleva en el alma. Tiene que moverme y hacer que se me apriete el corazón. Desde que empecé, tuve muy claro que eso era fundamental: tengo que sentir la canción para poder interpretarla de verdad. Siempre he buscado esa conexión a lo largo de mi carrera. De alguna manera, en cada etapa de mi vida he encontrado letras que hablan por mí, que se entrelazan con mis propias experiencias y emociones. Y creo que eso es lo que permite que el público también sienta lo mismo que yo.

Más información Qué Alejandro Fernández

Dónde Plaza de toros (Murcia)

Cuándo Martes 12 de agosto, a las 21.30 horas

Cuánto De 88 a 121 euros (60 euros con descuento en oferplan.laverdad.es)

–Más allá de este álbum en vivo, ¿qué papel jugará su último disco de estudio ('Te llevo en la sangre') en esta nueva gira?

–En estos conciertos estarán todos los grandes éxitos: 'Como quien pierde una estrella', 'Me dediqué a perderte', 'Sé que te duele', etc. Como parte de 'Te llevo en la sangre', que también está presente, canto 'Difícil tu caso'. Trato de seleccionar un poco de todo para que sea un recorrido por las canciones que han marcado mi carrera. Quiero regalarle al público una noche profundamente mexicana. Además, hay un momento muy especial que dedicamos a mi padre. Ahí interpreto esos temas que se han convertido en verdaderos himnos para todos nosotros.

–La canción que cierra 'De Rey a Rey' es 'A mi manera', legendaria declaración de intenciones con elementos confesionales muy potentes. ¿Le ha costado mucho llegar a este punto de su carrera siguiendo su propio instinto y forma de ser?

–Me siento muy afortunado de poder dedicarme a lo que más amo en la vida: la música. Poder llevar a México en alto, recorrer el mundo cantando canciones que representan nuestra cultura y raíces, es algo que me llena de un orgullo enorme. Gracias a Dios, siempre he podido seguir mi instinto y hacer proyectos que realmente me llamaban, incluso cuando a veces iban en contra de la opinión de otros. Pero siempre me he dejado guiar por el corazón y, sobre todo, he tenido la suerte de contar con una familia y un equipo de trabajo que me respaldan en cada paso, creen en mí y me impulsan a seguir.