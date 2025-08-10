La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El cantante mexicano Alejandro Fernández con el traje de charro.
Cantante

Alejandro Fernández: «Quiero regalarle al público una noche profundamente mexicana»

El artista de Guadalajara presenta en Murcia el martes 'De Rey a Rey', disco en directo donde evoca el legado de su padre: Vicente Fernández

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:55

De tal palo tal astilla. O, utilizando la definición que dicta nuestro principal protagonista, 'De Rey a Rey'. Así se titula el último disco publicado ... por Alejandro Fernández, un álbum en directo donde la estrella guadalajarense de la ranchera y el pop latino rinde un conmovedor, respetuoso y pasional homenaje a su padre, Vicente Fernández ('El Charro de Huentitán'), gigante de la música tradicional mexicana. Un trabajo marcado por la memoria que, más allá de la imponente cantidad de clásicos que atesora en su repertorio, representa un sentido abrazo a través del tiempo, la distancia y la canción entre un padre y un hijo. Así, una vez superadas las tres décadas de trayectoria, Alejandro Fernández ha entregado la obra más personal y auténtica de su vida. Una corona tan heredada como compartida que mostrará el martes 12 de agosto, en la plaza de toros de Murcia, con un concierto que asegura emociones fuertes. Charlamos con él.

