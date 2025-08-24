La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bajo el agua. La arqueóloga subacuática Rocío Castillo flota y disfruta de la paz y la tranquilidad del fondo marino cerca de Cabo de Palos. Julio Martínez López
Arqueóloga subacuática

Rocío Castillo: «Somos insignificantes si no contamos con los demás»

Estío a la murciana ·

«Las burbujas me hipnotizan, cómo van subiendo y creciendo según disminuye la presión; con esos pequeños detalles flipo»

Pepa García

Pepa García

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:35

Pasó del líquido amniótico al agua de la piscina sin solución de continuidad Rocío Castillo (Madrid, 1969), cuenta bromeando, «y eso que mi madre no ... sabía nadar». El agua es su medio pese a haber nacido tierra adentro y, de hecho, «he sobrevivido muchos años gracias a las piscinas», recuerda sobre su trabajo como monitora de natación mientras estudiaba Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid y durante los 15 años que trabajó de arqueóloga subacuática 'free lance' hasta que por fin encontró su hueco en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqua) en Cartagena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de Murcia tras caer de una embarcación y ser alcanzada por la hélice en Jávea
  2. 2

    Fuego de una noche de verano en las calles de Murcia
  3. 3 Extranjeros, clientes de otras comunidades e inversores acaparan el mercado de la vivienda en la Región de Murcia
  4. 4

    Robert Pocklington: «No hay discusión, Murcia fue fundada en junio del año 825»
  5. 5 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 23 de agosto de 2025
  6. 6 La empresa encargada de la suelta de vaquillas en las fiestas de Fortuna responsabiliza a un aficionado de las caídas del animal
  7. 7 Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante
  8. 8

    Medio Ambiente detecta cerca de cien canteras sin restaurar y este año solo se intervendrá en once
  9. 9

    Álvaro Vargas: «Sueño con traer a David Guetta a Murcia, pero se tienen que alinear los astros»
  10. 10 Una nueva intrusión de polvo sahariano empeorará la calidad del aire en la Región de Murcia este sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Rocío Castillo: «Somos insignificantes si no contamos con los demás»

Rocío Castillo: «Somos insignificantes si no contamos con los demás»