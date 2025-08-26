La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Manuel Segura en el Centro Territorial de RTVE en Murcia. Nacho García
Periodista del Centro Territorial de Radio Televisión Española (RTVE)

Manuel Segura: «Conforme avanzas en la profesión atas cabos e intentas que no te vendan burras ni motos gripadas»

«Llevo más de 40 años en RTVE, y me jubilaré con 63 años, como ha hecho la gente que ha llegado a esa edad y se ha acogido a la oferta de la empresa. Podría aguantar más, pero me voy porque creo que me lo merezco»

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Martes, 26 de agosto 2025, 00:21

El perfil de Manuel Segura Verdú (Alguazas, 1962) en Linkedin tendrá que ser actualizado en breve por jubilación. El periodista, exdirector del Centro Territorial de ... Radio Televisión Española (RTVE) en Murcia, se jubila. Fue también director de los Servicios Informativos y Programas de TVE en La Rioja y de RNE en Andalucía y Aragón. También ha colaborado como corresponsal y articulista en distintos periódicos como LA VERDAD, y agencias de noticias (EFE, Europa Press y Otr-Press).

