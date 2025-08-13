La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Usuario de la bicicleta. José Morales, con el vehículo más limpio y ecológico para moverse por la ciudad. Kiko Asunción / AGM
Trabajador social y responsable del Área de Emergencia Móvil de Atención Social (SEMAS) del Ayuntamiento de Murcia

José Morales Soriano: «Empiezas creyendo que vas a contribuir a cambiar el mundo, pero el mundo está cada vez más jodido»

«Hoy hay una gran cantidad de personas que viven solas. Que una vez que se caen en sus casas, se han caído, y si las echas de menos puede ser demasiado tarde. Mayra Gómez Kemp, famosa presentadora del 'Un, dos, tres', murió en su casa tras caerse en la escalera»

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:06

Este lector diario de prensa escrita lleva 42 años -desde el 1 de junio de 1983- como empleado del Ayuntamiento de Murcia. Su primer destino ... fue el barrio de San Basilio, cuando había más zonas sin ley en la capital. José Morales Soriano es jumillano, hizo estudios de Trabajo Social en Alicante, donde había escuela oficial, y después obtuvo el grado en la Universidad de Murcia. Empezó a trabajar en Elda y Alicante capital, pero decidió seguir su carrera en la Región de Murcia para echar una mano a su familia cuando su padre enfermó de un tumor cerebral. «No llegó a conocer a mis hijos», cuenta a LA VERDAD. «Mi madre, en cambio, murió hace unos meses, con 96 años».

