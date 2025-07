Ginés Martínez Vera: «Me escribió un chaval desde las Cataratas del Iguazú que aprendía música con mi canal de Youtube»

Cuando el instrumentista, compositor y director de orquesta Ginés Martínez Vera (1978) pronunció el pregón con el que dieron comienzo las últimas fiestas de su ... pueblo, era impensable pensar que meses después Torre Pachecho estaría en boca de todos, y no precisamente por motivos festivos. Entristecido por la ola de violencia que está viviendo estos días su municipio, está convencido de que la música es un gran vehículo para la fraternidad. El profesor en el Conservatorio de Cartagena, director de la Banda-Escuela de Nuestra Señora del Pasico de Torre Pacheco, arreglista de la Orquesta Sinfónica de Murcia y director de la Orquesta Sinfónica de Lorca acaba de ganar su segunda medalla de Oro en los Global Music Awards de California (Estados Unidos) por su disco 'Trumpet Concerto y Spanish Suites', grabado por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) junto al trompetista Luis González Martí y el percusionista cartagenero Alejandro Solano. Cuando puede, se escapa a La Manga.

–Como pachequero, ¿cómo está viviendo estas jornadas de violencia?

–Yo actualmente no vivo en Torre Pacheco pero sí trabajo allí. Todo esto está pasando justo en el barrio donde me he criado. Me entristece muchísimo la situación actual; prácticamente todo lo que está ocurriendo no es cosa de la gente del pueblo, sino de los que vienen de fuera. Los vecinos llevan conviviendo tranquilamente muchísimos años. Me entristece ver que se están aprovechando de la situación y están haciendo del pueblo un campo de batalla. Nosotros no somos así. La policía y los cuerpos de seguridad están haciendo un buen trabajo y los altercados parece que van a menos. Poco a poco se irán calmando.

–Usted fue el pregonero de las últimas fiestas de Torre Pacheco. ¿Qué siente uno al dar el pregón en su pueblo?

–Es una gran responsabilidad. Tengo que agradecer que la plaza estuvo llena. Estuvieron 1.000 y pico personas de pie sin parar de aplaudir durante más de 10 minutos. Estoy muy agradecido con la acogida que tuve.

«Como pachequero, me entristece muchísimo la situación actual [...] los vecinos llevan conviviendo tranquilamente muchísimos años; nosotros no somos así»

–¿Cree que la música tiene el poder de unir a las personas?

–Efectivamente. La música es armonía, y cuando algo está en armonía significa que todo está bien. Por eso también antiguamente hablaban los filósofos de la armonía de las esferas, es decir, de que todo estaba en consonancia. La armonía, la música en su forma perfecta, es la medicina del alma. Es vibración, entonces, la música afecta a todas las personas. Quieras o no quieras, esa vibración te toca y te hace, llorar, sentir nostalgia... cualquier sentimiento nos lo puede provocar la música.

–¿Cuándo comenzó a tener interés por la música?

–Desde bien pequeño. Cada vez que llegaba una banda a las fiestas del pueblo, yo iba detrás. Y de repente, cuando tenía 8 años, llegó al colegio el primer director de la banda de la Agrupación Musical Nuestra Señora del Pasico, de la cual yo ahora formo parte y soy actualmente el director. El primer director nos contó que se iba a formar una banda y nada más terminar el colegio, me fui directamente a apuntarme sin decírselo a mis padres, porque tenía claro que quería ser músico.

Pasión

–¿Qué instrumentos toca?

–Varios. Empecé en la banda con percusión. Luego ya cogí la trompeta, estudié piano, hice unos cuantos años de canto lírico y después composición y dirección.

–En sus inicios musicales, ¿sentía que tenía talento?

–¡Qué va!, al contrario, mucha gente decía que no valía. Lo que pasa es que sentía mucha pasión. El trabajo y la constancia hacen mucho. Sí he tenido siempre una habilidad para la armonía, para el contrapunto, para la instrumentación y orquestación. Desde bien pequeño, a los 13 años, gané un premio de composición en el concurso 'Jóvenes Estrellas de la Región de Murcia' con una copla con letra de mi vecino, que era poeta, Jerónimo Egea.

–Años más tarde, acaba de ganar su segunda medalla de oro en los Global Music Awards. Un premio que le abrirá puertas.

–Sí, es una asociación, igual que los Grammy, por ejemplo. Suelen dar varias medallas de oro y, entre los ganadores, tengo la suerte de compartir el premio con la London Symphony Orchestra y otras grandes orquestas que siempre he tenido en consideración. Es un reconocimiento que no tiene dotación económica pero, a raíz del premio, ya hay varias empresas americanas que se han puesto en contacto conmigo. Estoy muy agradecido a todos los que están haciéndose eco de este disco que hemos hecho con mucha ilusión. Han colaborado el ICA (Instituto de las Industrias Culturales y las Artes) y la Orquesta Sinfónica de la región de Murcia y ha participado un gran trompeta solista, como es Luis González Martí, y nuestro percusionista flamenco, Filón de Oro de La Unión, Alejandro Solano. La editorial IBS, con la que ha salido el disco, es una editorial muy importante en música clásica que está sacando prácticamente un disco a la semana.

«Nuestros hijos, Alejandro y Emma, son las dos grandes obras maestras que vamos a dejar»

–En el disco incluye un concierto de trompeta, encargo de Luis González Martí.

–Sí, lo conocí en el concurso de dirección de Cadaqués (Gerona). Hicimos amistad y nos fuimos siguiendo por redes sociales. Un día me mandó un mensaje diciendo que le gustaría tocar algo mío. Le dimos forma a la idea y le compuse el 'Concierto para trompeta', que es diferente, con un sabor español. Todo el disco tiene un carácter español, donde mezclo el folclore, los palos flamencos, la música clásica y el jazz. Hay una fusión de los diferentes estilos de los que provengo y se genera un sonido bastante peculiar y un poco más fresco de lo habitual, para acercar la música sinfónica a la gente del pueblo. También es una manera de llevar la música tradicional a las salas de conciertos.

En tragos cortos Un sitio para tomar algo El plaza Arteaga de Sucina. Los fines de semana de verano hacen un fiesta que se llama I Love Sucina con música en directo. Es un sitio fantástico para para ir en verano.

Una canción Un bolero del que hice un arreglo de joven, 'La bella María de mi alma'.

Un libro para el verano 'El maestro invita a un concierto', de Leonard Berstein.

¿Qué consejo daría? Sigue tus sueños.

Un aroma La canela.

¿Con quién no cenaría jamás? No lo sé. Me gusta mucho la comida, seguramente cenaría con todo el mundo.

¿Quién dejó de caerle mal? En principio, nadie me cae mal.

¿Le gustaría ser invisible? Es un superpoder. Si puedo elegir el momento, sí.

¿Tiene enemigos? No. Puede que yo sea el enemigo de alguien, pero sin quererlo.

¿Qué le gustaría ser de mayor? Feliz.

¿Qué es lo que más detesta? La falta de civismo.

Un baño ideal Me gustaría volver a a bañarme como lo hacía de pequeño en el Mar Menor, con los caballitos de mar. Eso sería maravilloso.

–¿Siempre le ha gustado el flamenco?

–Sí, porque también estudié tres años de Flamenco con Lola Fernández que es flamencóloga de La Unión. Además, mi madre es de La Unión, es decir, que mis raíces también vienen de la zona minera y, por lo tanto, hay que conocer los palos. Soy profesor del Conservatorio de Cartagena, que es el único de la Región que tiene especialidad en enseñanzas profesionales de Flamenco. Todos los años lo integramos dentro de la orquesta y siempre preparamos algún arreglo para hacer flamenco sinfónico.

En Moscú

–¿A qué impactante lugar ha llegado a través de la música?

–He estado en prácticamente toda España y en varios países de Europa. También estuve con la banda Nuestra Señora del Pasico en Rusia, en la Plaza Roja de Moscú. Algo bastante llamativo. Creo que fue en 2007. Me llamó la atención el carácter militar con el que está impregnada la zona. Sentí que había mucha opresión y que no se respiraba libertad.

–¿Cómo se define como director?

–No soy el director típico porque a mí lo que me gusta es tocar. Por cuestiones de salud tuve que dejar mi instrumento principal, la trompeta, durante unos cuantos años. Ahora vuelvo a tocarla un poco. Por culpa o gracias a eso soy director de orquesta. También provengo de muchos mundos diferentes, como son la música popular festival, el jazz y el flamenco. Todo ello hace que no sea el director sinfónico normal, sino al que le gusta más la mezcla de estilos y hacer cosas más modernas.

»«No soy el director típico porque a mí lo que me gusta es tocar»

–¿Hay algún género musical que deteste?

–No, en principio todo tiene su su sitio, dependiendo del estado de ánimo y del interés que tengas en ese momento. Como ocurre con la comida.

–¿Baila?

–Hace muchos años, cuando tenía más tiempo, bailaba bailes de salón y en línea.

–También cuenta con un canal de Youtube en el que enseña música.

–Eso también lo hacía sobre todo cuando tenía un poco más de tiempo. Me gusta compartir y enseñar lo que buenamente he aprendido y lo que experimento. Hay muchos alumnos que tienen problemas con armonía o armonía moderna y aquí pueden aprender algo. Me escribió un día un chaval que me seguía desde las Cataratas del Iguazú y me recordó que llevaba mucho tiempo sin subir vídeos. Me dijo: «Aquí no hay otra cosa, aprendo música gracias a canales como el tuyo». Todo lo que se pueda compartir está bien.

–¿Tiene una nota o acorde favoritos?

–No hay acorde favorito, pero dependiendo del momento, hay veces que hay que usar armonías alteradas y, sin embargo, otras veces hay que usar armonías sin alterar, más básicas. El otro día, al piano, estaba buscando la nota y no daba con el primer acorde, con el fundamental, hasta que mi mujer me ayudó a llegar a la combinación de notas que producía ese sonido que tenía en la cabeza, un acorde no habitual que produce el sentimiento que quería provocar.

–¿Su pareja se dedica también a la música?

–Sí, es pianista en el Conservatorio de Danza. Ahora estamos con la crianza. Como suelo decir, nuestros hijos, Alejandro y Emma, son las dos grandes obras maestras que vamos a dejar. Por mucho que componga, los más bonitos son ellos.