Dylan Ennis, un ciudadano del mundo que es todo felicidad con la vida que ha construido en Murcia como estrella del UCAM. Guillermo Carrión / AGM
Jugador de baloncesto del UCAM CB

Dylan Ennis: «Vivo en una burbuja; mi vida podría haber sido más difícil como lo es para otros inmigrantes»

«Ojalá pueda estar mucho tiempo aquí y pueda seguir descubriendo Murcia y todo lo que le rodea, a mi familia y a mí nos encanta Cartagena»

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:36

Es imposible no salir de un encuentro con Dylan Ennis (Toronto, 33 años) con el ánimo por los aires. Rezuma carisma por los cuatro costados, ... ante la duda de estrechar la mano o dar un abrazo se decanta por los dos, habla alto y ríe más alto aún y su sonrisa de dentista delata lo que jamás escondió: vive feliz en Murcia. Es canadiense con orígenes jamaicanos, su mujer es australiana y se conocieron en Estados Unidos, tiene la nacionalidad serbia y ha vivido en siete países, pero se queda con la huerta porque «para nosotros, como familia, Murcia es la ciudad que más cosas buenas tiene». Máximo anotador del UCAM los dos últimos años, ve su futuro aquí. Como jugador de baloncesto y como celebridad de las redes sociales.

