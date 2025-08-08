La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Chitina Martínez posa en la playa de La Torre de la Horadada, antes de pasar unos días en Cabo de Palos. Vicente Vicéns / AGM
Mujer del Año 2025 y vicepresidenta de Afacmur

Chitina Martínez: «Me hace muy feliz darme a los demás; es con lo que más disfruto en esta vida»

Estío a la murciana ·

«Lo peor es cuando viajamos a África cerca de las navidades y nos encontramos aquí con la opulencia y el despilfarro propio de esas fechas. Siempre pienso: '¿De qué coño nos quejamos?'»

Daniel Vidal

Daniel Vidal

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:46

Hablar solo un ratito con Concepción Martínez Romero (Murcia, 1958), Chitina para todos, es llevarse al bolsillo un puñado de tabletas de energía concentrada, unas ... buenas dosis de optimismo vital. La Mujer del Año 2025 de la Región «representa los valores más destacados de la mujer murciana, ya que su vida ha estado dedicada al esfuerzo por mejorar la vida de los demás, convirtiéndose en un referente para otras mujeres y demostrando que es posible transformar realidades», dijo de ella la consejera de Política Social, su tocaya Conchita Ruiz. Transformadora de realidades ya jubilada -que no retirada-, Chitina Martínez ha sido durante más de 40 años subdirectora de Enfermería y supervisora de partos en el hospital materno infantil Virgen de la Arrixaca, ayudando a venir al mundo a «más de 6.000 niños», calcula. Implicada hasta la médula en la cooperación internacional a través de la ONG Cirugía Solidaria, esta madre de cuatro hijos y abuela de cuatro nietos también está dejando una profunda huella gracias a su labor en la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia (Afacmur). Fue ella quien fundó el colectivo después de perder a su hija 'Chiti', de seis años: «Está conmigo todos los días», zanja. El próximo 28 de agosto cumple años esta mujer de bandera empeñada en que quienes habitan este mundo sean un poco más felices. En el cargo de esta entrevista, bajo su nombre, caben muchos cargos. Pero pondremos primero el último asignado, el de Mujer del Año 2025. Así, en mayúsculas.

