La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carmen Conesa posa en la espectacular terraza del hotel Cetina, con vistas al Faro de Cabo de Palos. J. M. Rodríguez / AGM
Consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes

Carmen Conesa: «Parar para no hacer nada es hacer mucho; y es algo que todo el mundo necesita»

Estío a la murciana ·

«Trabajar con el presidente, con Fernando [López Miras], es un privilegio. A mí me gusta trabajar con gente que sea buena gente, y luego que sean personas inteligentes y muy preparadas»

Daniel Vidal

Daniel Vidal

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:56

Ríe y llora al platicar largo y tendido Carmen Conesa, que logra encandilar a su interlocutor a las primeras de cambio, sin esfuerzo alguno por ... su parte. Ya lo hacía como periodista, profesión que ejerció durante 23 años, y ahora lo consigue también como política, en su cargo de consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes. Un puesto al que accedió después de que Fernando López Miras anunciara en las últimas elecciones su fichaje como número 2 de las listas del PP a la Asamblea Regional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Región de Murcia se achicharra en el peor día de la ola de calor: Cieza y Archena marcan la temperatura máxima y superan los 44 grados
  2. 2 Cierra Ricardo, la popular panadería de los panecillos de San Antón en Murcia
  3. 3

    Antonio Ballester López: «¿Por qué no crece el aeropuerto? Con nosotros ya estaría en los tres millones de pasajeros»
  4. 4

    Los ayuntamientos de la Región de Murcia instalan un millar de cámaras de vigilancia en solo cinco años
  5. 5

    Más de 200 ahogamientos en 13 años tiñen de negro las aguas de la Región de Murcia
  6. 6

    La Arrixaca resuelve el dilema ético de la donación en asistolia
  7. 7 Herida al chocar con su coche contra una palmera en Cartagena
  8. 8

    Alcaraz, de final en final, chocará con Sinner en busca del título en Cincinnati
  9. 9

    Inocencio Arias: «Ahora mismo estoy dando clases de español a cinco egipcios, incluso los llevo al Bernabéu»
  10. 10 Toral, un actor secundario en el césped y protagonista en las cuentas: en el top 10 de ventas más caras del Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Carmen Conesa: «Parar para no hacer nada es hacer mucho; y es algo que todo el mundo necesita»

Carmen Conesa: «Parar para no hacer nada es hacer mucho; y es algo que todo el mundo necesita»