Espacios para el disfrute con una imagen contemporánea
LA VERDAD
Lunes, 25 de agosto 2025, 09:03
La ruta 43 discurre en Torre Pacheco, combinando arquitectura contemporánea y arquitectura procedente del siglo XIX. Comencemos por el complejo que acoge la Biblioteca Pública ... y el Parque de Lectura que, inaugurado en el 2007, constituye un lugar de encuentro donde celebrar acontecimientos literarios y otros eventos culturales al aire libre. Su materialidad (hormigón, vidrio coloreado) se muestra honesta en su uso diario, no contando con revestimientos o maquillajes que la alteren. En detalles como la iluminación a base de los casetones que sirvieron de encofrado para sus forjados de hormigón, esa esencia brutalista se vuelve juguetona con el propio proceso que la define.
A catorce minutos en coche, encontramos el Centro Cívico en Roldán: un ejemplo de cómo una segunda piel, que constituye un juego experimental a base de materiales cerámicos, y una reestructuración de su organigrama espacial, pueden revitalizar el antiguo edificio que se pretendía adaptar, otorgando una imagen más contemporánea, al tiempo que se mejoraba su rendimiento energético.
Volviendo al centro de Torre Pacheco, podemos visitar su actual Museo Municipal y Archivo Histórico, ubicado en la histórica casa de los Marqueses de Fontes. En 2012 se llevó a cabo la obra de rehabilitación que optó a varios premios de arquitectura por su impacto positivo tanto entre los habitantes locales como entre visitantes y expertos de arquitectura.
