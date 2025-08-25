La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Biblioteca pública y parque de lectura. Martín Lejarraga. 2007. David Frutos
Arquitectura en ruta: espacios culturales en Torre Pacheco

Espacios para el disfrute con una imagen contemporánea

LA VERDAD

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:03

La ruta 43 discurre en Torre Pacheco, combinando arquitectura contemporánea y arquitectura procedente del siglo XIX. Comencemos por el complejo que acoge la Biblioteca Pública ... y el Parque de Lectura que, inaugurado en el 2007, constituye un lugar de encuentro donde celebrar acontecimientos literarios y otros eventos culturales al aire libre. Su materialidad (hormigón, vidrio coloreado) se muestra honesta en su uso diario, no contando con revestimientos o maquillajes que la alteren. En detalles como la iluminación a base de los casetones que sirvieron de encofrado para sus forjados de hormigón, esa esencia brutalista se vuelve juguetona con el propio proceso que la define.

