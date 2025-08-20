Las colonias de verano, protagonistas de fondos fotográficos de la década de los 60

¿Quién no ha soñado en su infancia o adolescencia con ir de campamento? Para dormir quizá al raso, cantar alrededor de un fuego, orientarse ... en el bosque en yincanas sin brújula, fantasear, tal vez, con un primer amor de verano.

Si los Exploradores de Murcia protagonizaron divertidos y fotográficos momentos en Sierra Espuña en los años 20 del siglo XX, y a través del objetivo de la saga de los Mateo, fueron los pequeños acogidos en la Casa José Antonio -heredera de la Casa de Misericordia fundada en el siglo XVIII- los que quedaron inmortalizados durante sus actividades en la década de los 60.

Izquierda: Niñas y niños internos de la Casa José Antonio en las colonias de verano en el Puerto de Mazarrón (c. 1960-1965). Colección Casa José Antonio. Derecha: Grupo de niños y adultos de la Casa José Antonio en una excursión campestre (c. 1961). Foto Luz (Colección Casa José Antonio). Hogar Provincial del Niño

Entre otras imágenes, en los fondos custodiados por el Archivo General de la Región de Murcia (AGRM) aparecen instantáneas y otros documentos relativos a las colonias escolares que se organizaron en la Casa entre 1958 y 1969, año de disolución del también llamado Hogar Provincial del Niño. Otros campamentos congelados en el tiempo gracias al arte fotográfico son los que disfrutaron los miembros de la Organización Juvenil Española (OJE).

Fue el jumillano Luis Canicio, quien en 1961 solicitó ante el Gobierno Civil de Murcia autorización para ejercer de fotógrafo ambulante, uno de los encargados de dejar constancia de estas colonias.