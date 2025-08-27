Más de cien años de vida desde el origen de las instalaciones deportivas de la costa regional

La náutica como actividad de recreo para las clases acomodadas ancla sus orígenes organizados en España en el siglo XIX, con un retraso de más ... de un siglo respecto al Reino Unido, sede del primer club náutico del mundo: el Royal Cork Yacht Club, fundado en 1720 en la ahora República de Irlanda. En España, al Real Club Mediterráneo de Málaga y la Sociedad de Regatas de Barcelona (1873) le siguieron entidades de prestigio como el Real Club de Regatas de Cartagena, creado en 1905 y decano en la provincia de Murcia.

Tarjeta postal del Real Club Náutico de Los Alcázares y paseo de Carrión (c. 1920). | Los Alcázares.Vista del club náutico desde la playa La Concha (c. 1999). | Santiago de la Ribera.Real Club de Regatas (c. 1999). Colección Adolfo Fernández Aguilar | Fondo Kim Castells

Fruto de su relevancia nacional, las instalaciones deportivas levantinas impulsaron –junto a los reales clubes de Regatas de Santander, Náutico de San Sebastián (Guipúzcoa), Sporting Club de Getxo (Vizcaya), Marítimo de Abra (Vizcaya), de Regatas de Alicante y Náutico de Barcelona– la Federación Española de Clubes Náuticos, creada en 1906. A lo largo del siglo XX, más de estas asociaciones poblaron las costas de la actual Región de Murcia. Entre otros, el Club Náutico Santa Lucía, también en Cartagena, el Club Náutico Mar Menor de Los Alcázares y el Real Club de Regatas de Santiago de la Ribera, en San Javier.

Todos ellos son protagonistas de imágenes custodiadas por el Archivo General de la Región de Murcia; en concreto, panorámicas de las instalaciones de Los Alcázares y Santiago de la Ribera destacan entre las 1.627 imágenes del fondo de Kim Castells, realizado por encargo de la editorial Planeta.