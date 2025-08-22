Cañón de Almadenes, enclave natural para intrépidos desde mediados de los 80

Descender el Segura en el paraje natural del Cañón de Almadenes fue desde mediados de los 80 del siglo pasado, y hasta 2017, cita estival ... con la adrenalina y la naturaleza extrema lejos de la costa. Esta práctica deportiva, organizada más allá del clásico 'rafting', surgió como acción reivindicativa contraria a los rumores que apuntaban a que, desde los despachos, se planeaba entubar el río desde Calasparra, desviando así su cauce natural.

Un grupo de jóvenes vinculados a la Organización Juvenil Española (OJE) de Cieza propuso una ruta completa de bajada, antes del verano de 1985 inédita, usando rústicas embarcaciones preparadas por los propios 'cañoneros' participantes. La belleza del entorno, declarado años después espacio protegido (1992), y la dificultad de la prueba, dejó imágenes artísticas y documentales para el recuerdo.

Izquierda: La dureza de la bajada engrandecía la celebración posterior (c. 1995). Derecha: Los participantes preparaban y personalizaban las embarcaciones (c. 1995). Tito Bernal

Uno de los fotógrafos que registró con su cámara los esfuerzos de los 'descendientes' y la atención hipnotizada de los espectadores del evento anual fue Tito Bernal. El Archivo General de la Región de Murcia (AGRM) recibió en 2015, de manos de la familia del fotoperiodista -fallecido el año anterior- una de las donaciones más amplias adquiridas hasta la fecha e integrada por 276.000 imágenes. Entre ellas, las que se muestran en este nuevo 'Rompeolas del olvido'.

Tras más de treinta ediciones, de algunos accidentes de relevancia y la muerte de uno de los participantes, ocurrida el 27 de julio de 2014, el Descenso del Cañón de Almadenes dijo adiós un verano como este, hace ahora ocho años.