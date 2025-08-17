La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pórticos y Casino del balneario de Fortuna-Leana (c. 1950). Colección Adolfo Fernández Aguilar
El rompeolas del olvido

Los balnearios de Archena y Fortuna-Leana, polos de atracción para la alta sociedad de entre siglos

Imágenes y postales de los complejos dedicados al descanso y a la recuperación figuran en los fondos del Archivo Regional

Gema Escobar

Gema Escobar

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:52

Antes de la irrupción de los balnearios de costa como pequeñas pasarelas flotantes de privacidad en el mar, muy centrada en los inicios del siglo ... XX, los complejos termales de interior ya se habían convertido en destino de descanso y recuperación gracias a la construcción de hoteles e infraestructuras turísticas en sus cambiantes configuraciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Región de Murcia se achicharra en el peor día de la ola de calor: Cieza y Archena marcan la temperatura máxima y superan los 44 grados
  2. 2 Cierra Ricardo, la popular panadería de los panecillos de San Antón en Murcia
  3. 3

    Antonio Ballester López: «¿Por qué no crece el aeropuerto? Con nosotros ya estaría en los tres millones de pasajeros»
  4. 4

    Más de 200 ahogamientos en 13 años tiñen de negro las aguas de la Región de Murcia
  5. 5

    Los ayuntamientos de la Región de Murcia instalan un millar de cámaras de vigilancia en solo cinco años
  6. 6

    La Arrixaca resuelve el dilema ético de la donación en asistolia
  7. 7 Herida al chocar con su coche contra una palmera en Cartagena
  8. 8

    Alcaraz, de final en final, chocará con Sinner en busca del título en Cincinnati
  9. 9

    Inocencio Arias: «Ahora mismo estoy dando clases de español a cinco egipcios, incluso los llevo al Bernabéu»
  10. 10 Toral, un actor secundario en el césped y protagonista en las cuentas: en el top 10 de ventas más caras del Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los balnearios de Archena y Fortuna-Leana, polos de atracción para la alta sociedad de entre siglos

Los balnearios de Archena y Fortuna-Leana, polos de atracción para la alta sociedad de entre siglos