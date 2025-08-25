Artistas internacionales y del país, en los veranos de las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado

Una forma de recordar los veranos de las décadas de los 70 y 80 pasa por observar la cartelería anunciadora de espectáculos y actuaciones musicales ... en fiestas patronales y eventos festivaleros varios. Junto a las imágenes captadas a pie de escenario por algunos fotoperiodistas de la Región, años antes de la democratización fotográfica de las redes sociales del XXI, los pósteres dejaron constancia de la presencia de artistas nacionales e internacionales en polideportivos, plazas de toros, terrazas y estadios.

Ampliar Gloria Gaynor, una diva en la capital (1970). Juan Orenes Gambín

Colecciones y documentos transferidos desde más de cuarenta instituciones públicas, entre provinciales y autonómicas y delegaciones de los diferentes ministerios, forman parte de los fondos fotográficos y documentales catalogados por el Archivo General de la Región de Murcia (AGRM) que permiten rescatar, entre expedientes de autorización y reapertura, algunas de estas piezas gráficas de museo.

Ampliar Miguel Ríos, en la gira 'Rock en el ruedo' (1985). Ángel Martínez Requiel

Con un cartel como contraseña de entrada al pasado vuelve como si fuera ayer el artista Demis Roussos al parque residencial Fuente Ascoy, en Cieza. Resuenan en el polideportivo La Dama de Oro, en Islas Menores, las canciones de Serrat, Georgie Dann o Rocío Dúrcal. Y comienzan a oírse de nuevo los rasgueos de guitarra del Mazarock, en el estadio Playasol, y los cañonazos sonoros de Obús, en el coso taurino de Murcia.