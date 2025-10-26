Un UCAM al alza abre una jornada para soñar El cuadro azulón y el Yeclano, enrachados, reciben hoy al Estepona y Linares con una meta: afianzarse en la parte alta de la clasificación

El UCAM afronta hoy una cita crucial en su camino hacia la promoción de ascenso. Desde las 17.30 horas el conjunto universitario recibirá en La Condomina al Estepona, duelo determinante para las aspiraciones universitarias de alcanzar los puestos de privilegio.

Los de Germán Crespo llegan a la cita en un gran momento anímico. Su reciente victoria a domicilio frente al Almería B ha devuelto al equipo católico al buen camino. Crespo ha insistido durante la semana en la importancia de mantener la intensidad y la solidez atrás que el equipo mostró en Almería, pero también la necesidad de ser más eficaces arriba.

La Minera y el Águilas, que visitan mañana al Xerez CD y el Málaga B, optan al primer puesto del igualado grupo 2

Vuelta a La Constitución

El fútbol vuelve hoy a La Constitución (18.00 horas), que reabre sus puertas tras la reciente resiembra. De un lado, un Yeclano Deportivo que llega con el ánimo en alza tras encadenar dos victorias consecutivas y que quiere mirar hacia arriba. Del otro, un Linares Deportivo sumido en una dinámica negativa, con dos derrotas seguidas que han sembrado dudas en su arranque de campeonato.

El equipo azulgrana, dirigido por Iván Martínez, afronta el regreso a su estadio tras las victorias ante el Puente Genil y el Estepona que le han permitido escalar en la clasificación.

Una visita difícil a Chapín

El equipo de Checa jugará mañana, a las 19.00 horas, en Chapín. Allí se enfrentan dos conjuntos en plena forma: el Xerez CD que llega tras lograr una victoria de prestigio en el Nuevo Colombino ante el histórico Recreativo de Huelva, y la Deportiva Minera, nuevo líder de la categoría después de imponerse la pasada semana a La Unión Atlético, que ha superado el bache que le supuso caer en la Copa Federación y en los siguientes partidos de liga.

El conjunto del Llano del Beal tendrá enfrente a un equipo revitalizado que ha encontrado la estabilidad y el carácter que tanto se le reclamaba en campañas anteriores. La victoria por 0-1 en Huelva le ha situado a tan solo un punto de los puestos de promoción de ascenso. Una victoria esta tarde podría catapultar a los de Checa a consolidar su liderato, pero ganar también permitiría al Xerez meterse de lleno en el 'playoff'.

Eso sí, un empate entre ambos o una derrota del equipo minero permitiría al Águilas de Adrián Hernández, que visita al colista de la clasificación, colocarse como un claro candidato al primer puesto del grupo 4.

Lejos de El Rubial, otra vez

El equipo costero va a afrontar en Málaga el segundo de los cinco compromisos consecutivos que deberá jugar lejos de El Rubial. Será mañana, a partir de las 20.00 horas en la Ciudad Deportiva del equipo malagueño, un duelo importante para la zona alta de la tabla. El cuadro de Adrián Hernández llega a la cita quinto, a tan solo dos puntos de la Minera, el líder. Por su parte, el Atlético Malagueño, que llega al duelo tras tres derrotas seguidas, es último y todavía no conoce la victoria.