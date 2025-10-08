El truco casero para recuperar los suelos de parquet: «Actúa como los aceites naturales de la madera» La experta en organización y limpieza del hogar, Begoña Pérez, más conocida como 'La Ordenatriz', ha compartido este remedio.

Cada vez son más las personas que optan por instalar suelos de madera en sus hogares. Su belleza natural, la calidez que aportan, la sensación de confort que generan y sus excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico los convierten en una de las opciones favoritas para vestir cualquier espacio. Además, si se cuidan adecuadamente, destacan por su gran durabilidad.

Sin embargo, con el paso del tiempo es normal que el parquet pierda parte de su esplendor. Factores como la exposición directa a la luz solar, la presencia de humedades, los cambios de temperatura o el uso de productos de limpieza abrasivos pueden deteriorar su aspecto, provocando que la madera se reseque, pierda brillo o incluso aparezcan pequeños arañazos y manchas.

Recupera de una manera sencilla tus suelos de parquet

Afortunadamente, existen soluciones sencillas que permiten revivir la apariencia del suelo sin necesidad de recurrir a costosos tratamientos profesionales. Una de ellas ha sido compartida por Begoña Pérez, conocida en redes sociales como 'La Ordenatriz', experta en organización y limpieza del hogar.

Su truco consiste en utilizar dos ingredientes muy comunes en cualquier casa: aceite de girasol y vinagre de limpieza. Basta con mezclar ambos a partes iguales en un tarro de cristal con tapa y agitarlo enérgicamente hasta conseguir una emulsión homogénea, similar a una vinagreta. Después, se humedece ligeramente un trapo 100 % de algodón con esta mezcla -previamente enrollado sobre sí mismo para evitar costuras que rayen la superficie- y se frota el parquet con movimientos circulares suaves, siempre sin empapar la madera.

Según Pérez, «si se aplica con suavidad y en pequeñas cantidades, el suelo no debería quedar resbaladizo ni enranciar». Además, explica que este método hidrata la madera en profundidad, «ya que el aceite vegetal actúa de forma similar a los aceites naturales que tenía el árbol en origen». Eso sí, recuerda que debe utilizarse solo una vez al año como tratamiento de mantenimiento.

Sin embargo, a pesar de las propuedades de esta mezcla, la experta en limpieza también advierte que no todas las maderas son iguales: «existen diferentes tipos (roble, jatoba, pino…), distintos acabados (barniz, aceite, cera…) y múltiples clases de parquet según sean macizos o chapados, además del grado de desgate». Por eso, recomienda probar primero el remedio en una zona poco visible y esperar 48 horas para comprobar el resultado. Si la superficie no sufre alteraciones, entonces será seguro aplicar la mezcla en el resto del suelo.