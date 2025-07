El truco para ajustar el largo de los pantalones sin tener que cortarlos: «Es muy sencillo»

Ana de Dios Sábado, 5 de julio 2025, 11:52 Comenta Compartir

Antiguamente, para estrenar ropa, lo más común era acudir a una modista. La prenda se confeccionaba a medida, adaptándose perfectamente al cuerpo de quien la iba a lucir. Hoy en día, eso ha cambiado radicalmente. Basta con entrar a cualquier tienda o visitar la página web de un comercio para adquirir ropa de manera rápida y sencilla.

Sin embargo, esa inmediatez también tiene sus inconvenientes. Uno de los más frecuentes es el tema de las tallas, que se han convertido en toda una lotería. Dependiendo de la tienda, el modelo o incluso el color, las medidas pueden variar considerablemente. Lo que en un establecimiento es una talla M, en otro puede equivaler a una S o incluso a una L.

En muchos casos, si la prenda no queda bien, solo hay dos opciones: saber coser o recurrir a una modista que pueda ajustarla para que se adapte correctamente al cuerpo. Pero esto ya no es tan sencillo como antes. Cada vez hay menos personas que se dedican a la costura, y muchos tampoco saben cómo utilizar una máquina de coser.

Afortunadamente, existen soluciones prácticas en el mercado que permiten hacer pequeños ajustes sin necesidad de recurrir a la aguja y el hilo. Por ejemplo, cuando la cintura de un pantalón queda demasiado ancha, se pueden utilizar botones ajustables que no requieren costura y que permiten reducir el tamaño fácilmente. Por el contrario, si la cintura está muy justa, también hay extensores de botones que brindan mayor comodidad sin modificar permanentemente la prenda.

Otro ajuste muy común es el largo del pantalón. Muchas personas, especialmente las de menor estatura, se enfrentan al problema de que los pantalones les quedan demasiado largos y arrastran por el suelo. Este inconveniente, afortunadamente, está empezando a recibir más atención, y cada vez más tiendas incluyen en su catálogo prendas con corte «petite», pensadas especialmente para personas de baja estatura.

También es habitual encontrar en el armario pantalones que llevan años guardados porque no nos quedan bien o porque no hemos encontrado cómo adaptarlos a nuestras necesidades. Para estos casos, existen trucos sencillos que no requieren grandes conocimientos de costura.

Ajusta el bajo de tu pantalón sin tener que cortar

Por ejemplo, para ajustar el bajo de un pantalón sin necesidad de cortarlo, la creadora de contenido Jéssica Gónzales Barrancas (@jessica_barranca en redes sociales) ha compartido un truco muy práctico. Lo primero es medir y doblar el pantalón hacia dentro hasta obtener el largo deseado. Luego, con una aguja e hilo, se cose un pespunte largo justo por la marca del nuevo bajo. Al darle la vuelta al pantalón, el ajuste queda limpio y casi invisible.

La gran ventaja de este método es que, si en algún momento necesitas volver al largo original, solo tienes que retirar el pespunte. Así, no dañas la prenda y puedes adaptarla a tus necesidades tantas veces como sea necesario.