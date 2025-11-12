El truco para agrandar tus pantalones en casa en segundos: «Conseguirás un centímetro extra» Este método es muy útil para recuperar esa prenda que ya no usas

Ana de Dios Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:28

Todos –o casi todos– tenemos en el armario un pantalón que nos queda un poco pequeño y que evitamos ponernos para no sufrir la incomodidad de que nos apriete. Sin embargo, antes de tirarlo o dejarlo olvidado en el fondo de un cajón, podemos intentar solucionar este problema. Lo primero que se suele pensar es llevarlo a una modista para que se encargue de ensancharlo un poco, aunque esto puede suponer un desembolso económico que no todos están dispuestos a asumir.

Por ello, hay quienes prefieren recurrir a trucos caseros que, de forma sencilla, pueden resolver el inconveniente. Por ejemplo, en el caso de los pantalones vaqueros existe un truco muy útil para el que solo necesitas un pulverizador o atomizador, agua caliente y un poco de suavizante. Solo tendrás que ponerlo todo en el bote y agitarlo para que se mezcle correctamente. Una vez tengas un líquido homogéneo y antes de que se enfríe, pulverízalo sobre las zonas del pantalón que notes más ajustadas. No tendrás que esperar a que se seque, sino que deberás ponértelos todavía húmedos para que haga efecto. En pocos minutos verás cómo la prenda cede y ya es posible abrocharla.

Otra opción consiste en ponerse el pantalón, abrocharlo y calentarlo pasándole un secador de pelo de forma uniforme por todas las zonas y en ambos lados. Para ensanchar la cintura, mete los brazos y estira esa parte con los codos para ejercer más fuerza.

Consigue hasta un centímetro con este método

Pero estos no son los únicos trucos que puedes emplear, y para los que tampoco es necesario utilizar hilo y aguja. En este caso, el método lo ha compartido a través de su perfil de Instagram Marisol, más conocida en redes sociales como @lacaprichosa, quien comparte contenido sobre trucos de limpieza y del hogar.

Lo que tendrás que hacer es coger el pantalón, sin importar si es vaquero o de otro tejido, y darle la vuelta. Verás que en la parte inferior de la cremallera hay dos telas cosidas. Esto ocurre porque «al rematar el pantalón, la tela que cubre la cremallera se va embebiendo hacia abajo, dándole forma de bies, y al coserla encoge un centímetro», explica Marisol.

La clave para ensancharlo es descoser esa tela, ya que de esta manera ganarás medio centímetro por cada lado, lo que significa que, tras hacerlo, conseguirás «ensanchar el pantalón un centímetro» y así no apretará tanto.