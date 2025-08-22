La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
No tires tu bikini o bañador: así puedes quitar las manchas amarillas con solo dos productos. Freepik

No tires tu bikini o bañador: así puedes quitar las manchas amarillas con solo dos productos

La playa y la piscina suelen estropear la tela de los trajes de baño por el cloro, la sal y el protector solar

María Ramírez

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:26

La recta final del verano trae consigo un inconveniente que muchos viven en primera persona: los bikinis y bañadores se estropean tras usarlos durante los meses estivales. La realidad es que la playa y la piscina ensucian con el tiempo el tejido de los trajes de baño. El protector solar, la sal y el cloro hacen que la tela pierda color, que los dibujos destiñan, que aparezcan manchas difíciles de quitar o que el elástico se quede más suelto. Ante esta situación, muchos consideran que no hay ninguna fórmula casera para recuperar la prenda y optan por tirarla.

La realidad es que las redes sociales evidencian que hay un truco de limpieza para casi todos los problemas que uno se pueda llegar a imaginar: sangre, tinta, tierra, lejía… Y como era de esperar, también hay una solución para este habitual problema. Aunque hay distintas opciones, hay un vídeo que ha demostrado cómo devolverle la vida a un bikini o bañador fácilmente y que numerosos usuarios han confirmado su efectividad.

Cómo quitar estas manchas

Uno de los trucos para acabar con esta tonalidad amarilla es el que ha proporcionado Mamen Martín, muy conocida en Instagram (@la_reforma_de_mi_vida) por sus vídeos sobre hogar y decoración. La influencer, que acumula más de medio millón de seguidores, ha compartido el modo más fácil para dejar el bañador como nuevo. El primer paso es coger un barreño, llenarlo con agua caliente e introducir las prendas. A continuación, hay que echar una buena cantidad de precarbonato, que es un quitamanchas natural en formato de polvo. Seguidamente, se debe verter una cantidad generosa de vinagre de alcohol para limpieza.

Una vez que se tiene esta mezcla, hay que dejar actuar durante unas horas hasta que el agua se enfríe. Posteriormente, se debe meter el bikini en la lavadora. «Yo le pongo jabón de Marsella en el cajetín y una lavada a 30 grados», señala Mamen. La influencer asegura que las prendas saldrán blancas e impolutas, listas para que se puedan volver a lucir en la playa o la piscina. En el vídeo, que tiene 865.000 visualizaciones, los usuarios han confirmado su efectividad. No obstante, algunos recomiendan no meterlos en la lavadora por el riesgo de estropear algunos tipos de tejido y aconsejan enjuagarlos cuidadosamente con agua fría.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  2. 2 Controlado el incendio en las cuestas del Cedacero en Cartagena
  3. 3 Dimite Antonio Merino como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Calasparra
  4. 4 Ganga inmobiliaria: subastan más de 20 inmuebles en la Región de Murcia desde 600 euros
  5. 5

    Un estudio de la UPCT considera viable que La Manga tenga un ayuntamiento propio
  6. 6 Los vecinos de Joven Futura, en Murcia, anuncian protestas para exigir la legalización de esta urbanización
  7. 7

    Los insultos, amenazas y agresiones a sanitarios se disparan con 450 casos declarados hasta agosto
  8. 8 Una maleta abandonada en el centro de Murcia con casi un kilo y medio de marihuana
  9. 9 La Academia General del Aire espera a la Princesa Leonor en un curso con más alumnos y aviones
  10. 10

    Así será la vida de la Princesa Leonor en San Javier: «Será una compañera más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad No tires tu bikini o bañador: así puedes quitar las manchas amarillas con solo dos productos

No tires tu bikini o bañador: así puedes quitar las manchas amarillas con solo dos productos