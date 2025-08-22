No tires tu bikini o bañador: así puedes quitar las manchas amarillas con solo dos productos La playa y la piscina suelen estropear la tela de los trajes de baño por el cloro, la sal y el protector solar

María Ramírez Viernes, 22 de agosto 2025, 17:26 Comenta Compartir

La recta final del verano trae consigo un inconveniente que muchos viven en primera persona: los bikinis y bañadores se estropean tras usarlos durante los meses estivales. La realidad es que la playa y la piscina ensucian con el tiempo el tejido de los trajes de baño. El protector solar, la sal y el cloro hacen que la tela pierda color, que los dibujos destiñan, que aparezcan manchas difíciles de quitar o que el elástico se quede más suelto. Ante esta situación, muchos consideran que no hay ninguna fórmula casera para recuperar la prenda y optan por tirarla.

La realidad es que las redes sociales evidencian que hay un truco de limpieza para casi todos los problemas que uno se pueda llegar a imaginar: sangre, tinta, tierra, lejía… Y como era de esperar, también hay una solución para este habitual problema. Aunque hay distintas opciones, hay un vídeo que ha demostrado cómo devolverle la vida a un bikini o bañador fácilmente y que numerosos usuarios han confirmado su efectividad.

Cómo quitar estas manchas

Uno de los trucos para acabar con esta tonalidad amarilla es el que ha proporcionado Mamen Martín, muy conocida en Instagram (@la_reforma_de_mi_vida) por sus vídeos sobre hogar y decoración. La influencer, que acumula más de medio millón de seguidores, ha compartido el modo más fácil para dejar el bañador como nuevo. El primer paso es coger un barreño, llenarlo con agua caliente e introducir las prendas. A continuación, hay que echar una buena cantidad de precarbonato, que es un quitamanchas natural en formato de polvo. Seguidamente, se debe verter una cantidad generosa de vinagre de alcohol para limpieza.

Una vez que se tiene esta mezcla, hay que dejar actuar durante unas horas hasta que el agua se enfríe. Posteriormente, se debe meter el bikini en la lavadora. «Yo le pongo jabón de Marsella en el cajetín y una lavada a 30 grados», señala Mamen. La influencer asegura que las prendas saldrán blancas e impolutas, listas para que se puedan volver a lucir en la playa o la piscina. En el vídeo, que tiene 865.000 visualizaciones, los usuarios han confirmado su efectividad. No obstante, algunos recomiendan no meterlos en la lavadora por el riesgo de estropear algunos tipos de tejido y aconsejan enjuagarlos cuidadosamente con agua fría.