Tu ropa huele mal al sacarla de la lavadora: estos son los errores más comunes y cómo solucionarlos

Sin duda, en los hogares la lavadora es uno de los electrodomésticos más indispensables para mantener la ropa limpia. Sin embargo, aunque su uso no es ningún misterio, sí que hay que tener en cuenta que, a la hora de ponerla o en su mantenimiento, podemos cometer errores que hacen que las prendas se estropeen o incluso que salgan con mal olor.

En este caso, lo más probable es que el problema no esté en las prendas, sino en el propio electrodoméstico. Ese mal olor suele deberse a la proliferación de bacterias ocasionadas por la acumulación de humedad, así como a la suciedad que queda en el filtro, en la goma de la puerta o incluso en el cajón del detergente. Afortunadamente, esto resulta sencillo de solucionar.

Uno de los fallos más frecuentes es no dejar ventilar la lavadora tras cada uso. Cerrar la puerta inmediatamente favorece la condensación de agua en el tambor y en la goma, lo que se convierte en un caldo de cultivo para el moho. Para evitarlo, lo más recomendable es dejar la puerta entreabierta para que el interior se seque por completo. De igual modo, dejar la ropa húmeda dentro del tambor al finalizar el ciclo es otro error habitual que impregna de mal olor tanto a las prendas como al propio electrodoméstico.

Otro foco de suciedad está en el cajón del detergente y en la goma de la puerta. En ambos lugares se acumulan restos de detergente, suavizante y pequeñas fibras de ropa, lo que genera bacterias. Por ello, conviene retirar el cajón de vez en cuando y limpiarlo con agua caliente y un cepillo, además de pasar una bayeta por la goma tras cada lavado. También es clave revisar el filtro de la lavadora, ubicado normalmente en la parte inferior. Si no se limpia con frecuencia, puede llenarse de pelusas, suciedad y agua estancada, lo que provoca olores desagradables y afecta al rendimiento de la máquina. En este caso, es tan fácil de solucionar como preparar una mezcla de vinagre blanco o bicarbonato para desinfectarlo de forma natural.

Además de la limpieza manual, resulta recomendable realizar periódicamente un ciclo de lavado a alta temperatura (90 °C) o activar el programa de limpieza del tambor, incluido en muchos modelos actuales. Esto elimina bacterias y restos de suciedad del interior. En caso de no disponer de esta función, un lavado corto con vinagre blanco en lugar de detergente también puede ser una opción muy eficaz.

