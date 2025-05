El remedio exprés para eliminar las manchas de aceite: solo necesitas un producto de tu cocina

Ana de Dios Jueves, 1 de mayo 2025, 19:50 Comenta Compartir

Las manchas de aceite son, sin duda, unas de las más temidas en el mundo de la limpieza del hogar. Al tratarse de una sustancia grasa que no se disuelve fácilmente en agua, cuando entra en contacto con los tejidos de la ropa penetra con rapidez en las fibras y se adhiere con firmeza. Esto hace que un lavado convencional no sea suficiente para eliminarlas. La situación se complica aún más si no se actúa con rapidez, ya que el tiempo juega un papel clave en la fijación de la mancha.

Sin embargo, antes de dar la prenda por perdida o recurrir a productos químicos agresivos, nunca está de más probar alguno de los muchos trucos caseros que circulan, cada vez con más fuerza, por redes sociales y blogs especializados en limpieza. Afortunadamente, el repertorio de soluciones es amplio, económico y, lo mejor de todo, suele estar al alcance de cualquier cocina.

Entre los remedios más populares encontramos productos como el bicarbonato de sodio, el vinagre blanco, el lavavajillas o incluso la fécula de maíz. Todos ellos han demostrado cierta eficacia a la hora de combatir manchas de grasa. Pero hay un ingrediente que está cobrando protagonismo por su simplicidad y accesibilidad: la sal de cocina.

La solución exprés y económica para eliminar las manchas de aceite

El procedimiento con sal no podría ser más sencillo,. Lo primero es actuar con rapidez. Al notar la mancha, se debe cubrir generosamente la zona afectada con sal. Este ingrediente actúa como un absorbente natural, capturando la grasa superficial antes de que se incruste más profundamente en las fibras del tejido. Se deja actuar entre 10 y 15 minutos, y luego se retira el exceso con un cepillo suave o sacudiendo la prenda.

El segundo paso potencia aún más el proceso. Tras quitar la sal, se recomienda aplicar una pequeña cantidad de jabón para platos directamente sobre la mancha. Este producto está formulado específicamente para descomponer grasas, por lo que resulta especialmente eficaz en este tipo de situaciones. Lo ideal es dejarlo actuar unos 30 minutos antes de proceder al lavado habitual, ya sea a mano o en la lavadora.

No obstante, conviene tener en cuenta algunas limitaciones. Su efectividad depende en gran medida del tipo de tejido y, sobre todo, del tiempo transcurrido desde que se originó la mancha. Cuanto antes se actúe, mayores serán las probabilidades de conseguir eliminarla de manera definitiva.