Así puedes estrenar sandalias sin dolor: solo necesitas un objeto que tienes en casa

María Ramírez Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

Estrenar sandalias en verano es una apuesta arriesgada. El sudor y la fricción del material del calzado con la piel trae consigo un gran inconveniente: roces, heridas y ampollas. En ocasiones, ni las tiritas ni los apósitos especiales para las rozaduras consiguen acabar con el daño que provocan. Estas molestias llevan a abandonar por completo su uso y obligan a relegar la adquisición al fondo del armario durante el resto de la temporada.

La buena noticia es que las redes sociales han desvelado una gran cantidad de trucos para evitar el dolor por los zapatos nuevos. Sin embargo, no todos los remedios funcionan siempre, ya que su eficacia depende en gran medida del diseño del calzado y de la sensibilidad de cada persona, entre otros factores. Aun así, la mayoría de estos métodos se corresponden con soluciones rápidas, económicas y fáciles de aplicar en casa. De este modo, es posible dar una segunda oportunidad a esas alpargatas que parecían estar condenadas al olvido.

El truco infalible

Si tienes una vela podrás volver a caminar con las sandalias nuevas sin dolor. Así lo ha explicado Carol Méndez, que comparte en su perfil de Instagram (@familialeonymas) contenido sobre el hogar. La joven ha mostrado en un vídeo cómo la cera es capaz de acabar completamente con los roces del calzado. Se trata de una opción que tan solo lleva unos segundos y que resulta muy económica.

Lo único que hay que hacer es frotar este objeto por el interior de las zonas donde se produce la molestia. «La vela actúa como una película protectora y lubricante», explica. Por ello, al pasarla por las áreas más conflictivas como el talón o los laterales, se reduce notablemente la fricción entre la piel y el material. Otra opción es la de recurrir al desodorante en barra sin alcohol para frotar los puntos que hacen daño. «Actúa de la misma forma», asegura. Además, para potenciar este truco, aconseja utilizar un secador con aire caliente para suavizar ligeramente el material del calzado y que así se moldee mejor a la silueta del pie.