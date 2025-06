Adiós a los mosquitos sin insecticidas: diez plantas que mantienen tu hogar libre de insectos

María Ramírez Sábado, 7 de junio 2025, 10:35 Comenta Compartir

Llega la época favorita de los mosquitos: el verano. El aumento de las temperaturas multiplica la presencia de multitud de insectos, como las cucarachas, que invaden las casas y pueden propagar ciertas enfermedades. Ni las mosquiteras ni algunas de las trampas más convencionales consiguen acabar con los 'zancudos'. Estos se cuelan por cualquier rincón y terminan picando a cualquier hora del día.

Una de las opciones más rápidas para solucionar el problema son los insecticidas, disponibles en formato en spray, enchufe o espirales. No obstante, hay quien prefiere recurrir a otros métodos para evitar los productos químicos. En estos casos, las redes sociales ofrecen trucos económicos y sencillos que prometen buenos resultados. Uno de estos remedios caseros consiste en cortar un limón por la mitad y pinchar en él varios clavos de olor para que el aroma actúe como un repelente natural.

Plantas que ahuyentan a los mosquitos

Hay plantas que resultan muy efectivas y que se pueden colocar en el jardín o en casa. Además, son decorativas y desprenden buen olor. De este modo se puede acabar con estos molestos insectos y evitar sus picaduras. Estas son las diez variedades que recomienda el vivero Vivaria:

1 Citronela

Posiblemente sea el ejemplar más conocido, ya que se puede adquirir en una infinidad de formatos, como velas, pulseras o parches. Aunque es de exterior, también se puede colocar en el interior cerca de una ventana en la que reciba el sol directo. También sirve para espantar a moscas, mosquitos y avispas.

2 Lavanda

Aunque su fragancia sea agradable para las personas, es un repelente para algunos insectos. Esto se debe a su contenido en linalol y acetato de linalilo, dos sustancias que afectan al sistema olfativo de ciertas especies voladoras. Para su cuidado, se aconseja ponerla en una zona con muchas horas de sol y regarla puntualmente.

3 Albahaca

Esta maceta no solo es muy apreciada en la cocina. El motivo es que tiene estragol, eugenol y citronelol. Se recomienda colocarla en ventanas, balcones o cerca de las puertas. Un truco que comparten algunos expertos es tocar las hojas para que se intensifique el olor. Para que perdure, se tiene que podar regularmente para estimular la producción de las hojas, regarla con frecuencia y que esté expuesta al sol.

4 Menta

El aroma mentolado que desprende esta planta resulta muy desagradable para los mosquitos. Vivaria recomienda que se combinen varias macetas o que se trituren sus hojas para liberar sus aceites esenciales. Sus cuidados básicos se centran en colocarla en lugares con semisombra y con suelo húmedo.

5 Caléndula

Se utiliza en muchos huertos ecológicos porque repele los pulgones y las moscas blancas. Para que tenga efectividad, es preferible plantarla en grupos. Es una variedad que necesita sol y riego moderado.

6 Ruda

Esta planta no es apta para todas las personas, ya que puede causar irritaciones cutáneas. No obstante, su olor tiene efecto protector. Se aconseja colocarla en zonas soleadas, bien ventiladas y no regarlas mucho.

7 Geranio

Solo hay un tipo que da buenos resultados: Pelargonium citrosum. El motivo es que tiene un aroma muy cítrico, que recuerda a la citronela. Se puede colocar en balcones y terrazas.

8 Romero

Se trata de una buena opción por el poco cuidado que exige, ya que tolera la sequía. Además, tiene tres aceites que resultan efectivos: cineol, alcanfor y borneol.

9 Eucalipto

Sus hojas son tan eficaces que incluso se utilizan para hacer algunos repelentes que se venden en supermercados. El inconveniente es que es una planta grande y requiere mucho espacio.

10 Agerato

Posiblemente sea una de las menos conocidas. Sin embargo, tiene un compuesto llamado cumarina que algunos estudios sugieren que es efectivo para este fin. Se puede utilizar junto a otras plantas aromáticas, exige un riego moderado y necesita estar expuesta al sol.