La 'startup' tecnológica, un reto en femenino Trabajadoras en el laboratorio del Centro Tecnológico Miranda de Ebro. / Avelino Gómez La innovación y el emprendimiento serán dos de los ejes de debate en el próximo Santander WomenNOW Summit MARTA CARRILLO Domingo, 10 febrero 2019, 20:19

En España se ha incrementado la actividad emprendedora de las mujeres en el último año y reduce distancias respecto a los hombres. Sin embargo, la presencia femenina en el sector tecnológico todavía registra cifras bajas y se espera una tendencia similar a medio plazo. Santander WomenNOW Summit, el congreso impulsado por Vocento para dar voz a las mujeres, quiere abrir el debate a la innovación, el emprendimiento y la tecnología en femenino.

'Time is now', el momento es ahora. No es casualidad que éste sea uno de los lemas de Santander WomenNOW Summit, el evento que va a reunir a los más reputados expertos nacionales e internacionales para debatir y crear opinión sobre la situación de las mujeres en el mundo los próximos 28, 29 y 30 de marzo en Madrid. El congreso cuenta con el apoyo de importantes socios que se han sumado al Banco Santander, entre otros, los patrocinadores oficiales, Reale Seguros y la Comunidad de Madrid, pero también compañías como IKEA o L'Oreal e instituciones como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Ayuntamiento de Madrid o el Instituto de la Mujer.

En ese debate, la innovación, el emprendimiento y la tecnología serán temas destacados en la agenda del congreso ya que ahora es cuando hay que fomentar y apoyar el talento digital femenino, en un momento en el que la tasa de actividad emprendedora (TEA) española, que mide las iniciativas con menos de 3,5 años de vida en el mercado, ha aumentado un punto en relación al año pasado (del 5,2% al 6,2%) y, por primera vez en ocho años, ha superado el 6%, acercándose a cifras anteriores a la crisis (7,6% en 2007), según datos del último informe 'Global Entrepreneurship Monitor (GEM) España 2017-18'.

Esta fuente indica que la TEA ha repuntado en España y aunque predomina el porcentaje de hombres (55,1%) frente a mujeres (44,9%) emprendedoras, la brecha se está reduciendo. Pese a este buen dato, y en lo que a las 'startups' españolas se refiere, sólo un 33% tiene una mujer entre sus fundadores. ¿A qué se debe esta situación?

En España, el sector tecnológico y digital cuenta con bajas cifras de participación femenina y la tendencia es que continúe así, indica Alicia Richart, directora general de la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) y una de las participantes en Santander WomenNOW Summit. Una de las causas, según Richart, es que «en España existe un problema de captación de talento».

La experta apunta, con datos procedentes del estudio elaborado por DigitalES 'Mujeres en la economía digital en España 2018', que del total de los titulados superiores un 15% de hombres lo son en estudios tecnológicos mientras que las mujeres apenas llegan al 3%. «Hay que atraer a las mujeres a este tipo de estudios y mejorar el enfoque educativo», concluye.

Techo de cristal

La desigualdad que existe en el sector digital «tiene un coste en términos económicos que no podemos permitirnos», según Richart. Y a esa desigualdad contribuye también el hecho de que la mujer aún no ha logrado romper el «techo de cristal» del sector. Aunque las mujeres en el sector TIC ganan un 3,1% más que sus homólogas en puestos similares de otros sectores, en muchas ocasiones optan por puestos peor remunerados que los hombres. Esta situación, sin embargo, no se ha producido en el caso de las investigadoras del Consejo Superior del Investigaciones Científicas (CSIC).

Según el informe 'Mujeres Investigadoras 2017' elaborado por este organismo, el índice del techo de cristal para las investigadoras del CSIC -que se calcula comparando la proporción de mujeres en tres categorías investigadoras: científicos titulares, investigadores científicos y profesores de investigación- es del 1,44. Esta cifra resalta positivamente al ser inferior al 1,8 de media europea.

Las mujeres que deciden emprender lo suelen hacer en el sector servicios. En concreto, un 85% de las que trabajan por cuenta propia lo hacen en este sector frente a un 65% de los hombres (INE). El perfil de la mujer empresaria se corresponde con una mujer de entre 25 y 35 años que, en el 50% de casos, cuenta con estudios universitarios, según el informe del GEM.

El 70% de las emprendedoras lo hace al detectar una necesidad en el mercado y ver, por tanto, una oportunidad de negocio. Si bien el porcentaje de las mujeres que emprenden es menor al de los hombres, este estudio señala también que si la compañía está liderada por una mujer el porcentaje de empresa fallida será un 14% más bajo. Para la directora general de DigitalES, «los estudios demuestran que los equipos con mayores niveles de diversidad son más innovadores y que las empresas con alta presencia femenina son más competitivas y más resistentes a la crisis».

Algunas de las protagonistas del Santander WomenNOW Summit

Helena Torras.

Helena Torras Serial entrepreneur

Inversora, mentora y consejera, es una convencida de que el futuro de la innovación está en la colaboración entre las empresas tradicionales y las 'startups' tecnológicas. Cree que combinando la experiencia y el 'know how' de estas dos se llega a una experiencia única, incrementando el valor de todos los agentes implicados y la sociedad. Torras es cofundadora de diversas 'startups' y ha liderado proyectos innovadores durante más de una década. Ha invertido en una decena de 'startups' y ha sido miembro del consejo de administración o asesor de algunas de ellas. Es consejera independiente de Mastertech Capital SCR. Forma parte de la junta directiva de diversas organizaciones y asociaciones.

Alicia Richart.

Alicia Richart Ejecutiva

Es una ejecutiva con 20 años de experiencia en el ámbito tecnológico, en regulación y en consultoría de negocio. Es directora general de DigitalES, patronal tecnológica cuyo objetivo es liderar la digitalización de España. Fue asesora de José Manuel Soria en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En esa etapa fue elegida para liderar la estrategia digital a nivel europeo en Bruselas y el Programa de Industria 4.0 en el ministerio. Es miembro del comité ejecutivo y junta directiva de la CEOE.

Valeria Corrales.

Valeria Corrales Youtuber

Tiene diez años y quiere ser un ejemplo para muchas niñas que quieren aprender tecnología. Posee un canal en YouTube con decenas de vídeos y tutoriales de robótica, programación y emprendimiento; realiza charlas en eventos y en colegios y ha participado en el desarrollo de una 'app' para que las niñas en entornos rurales encuentren recursos para aprender a programar.