Íñigo Royo

Una nueva caída de Cloudflare deja varias webs sin funcionar

La plataforma de viodellamada Zoom es la que más incidencias ha registrado como consecuencia de este problema

C. P. S.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:41

La multinacional estadounidense de infraestructura web y ciberseguridad Cloudflare está experimentando, de nuevo, un fallo a nivel global que ha dejado sin funcionar numerosas páginas webs y plataformas en todo el mundo. Las que más incidencias están registrando son Zoom y Canva. Es la segunda vez en dos semanas que esta empresa experimenta problemas.

La compañía señala que están «investigando problemas con el Panel de Control de Cloudflare y las APIs relacionadas». «Los clientes que usan el Dashboard / las APIs de Cloudflare se ven afectados, ya que las solicitudes pueden fallar y/o pueden mostrarse errores». Las primeras webs en experimentar fallos provocados por la caída de Cloudflare han sido la herramienta de diseño y publicación online Canva y el servicio de videollamadas Zoom.

Poco después, han comenzado a notificarse fallos también en servicios en línea de videojuegos como Valorant, Fortnite, League of Legends o Epic Games Store.

