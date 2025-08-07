La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 7 de agosto de 2025
Los números premiados de hoy son 3, 13, 19, 21, 24 y 26
LA VERDAD
Jueves, 7 de agosto 2025, 21:46
La combinación ganadora del sorteo de la Lotería Primitiva celebrado este jueves 7 de agosto de 2025 es la siguiente: 3, 13, 19, 21, 24 y 26. En cuanto al complementario, el número 33 ha sido el ganador. Y el reintegro es para el número 7. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto Loterías y Apuestas del Estado como la ONCE. Por otra parte, la combinación ganadora del Joker fue 4717666.
Premios de La Primitiva
La Primitiva cuenta con 5 categorías de premios. El premio más grande corresponde a la combinación completa, es decir, si tienes los seis números distintos. El siguiente eslabón se consigue si has adivinado cinco de los números de dos cifras más el complementario. La tercera categoría hace referencia a si te haces con los cinco números pero sin el complementario. Las dos siguientes corresponden a poseer 4 o 3 aciertos respectivamente. Por último, se cierra esta categoría con el reintegro de una cifra que supone el reembolso de la compra.
De primera categoría ha habido un boleto ganador, que ha sido vendido en Las Palmas, mientras que de segunda categoría se han vendido cuatro en Pontevedra, Castellón, Torrevieja y Cáceres.
Joker
Si se invierte un euro más se juega con un número de 7 cifras de forma aleatoria, asignado al resguardo de tu jugada. Este sorteo adicional cuenta con siete categorías de premios. Estas son las categorías de premios del Joker:
- 1ª Categoría (si aciertas todas las cifras)
- 2ª Categoría (6 primeras o últimas cifras)
- 3ª Categoría (5 primeras o últimas cifras)
- 4ª Categoría (4 primeras o últimas cifras)
- 5ª Categoría (3 primeras o últimas cifras)
- 6ª Categoría (2 primeras o últimas cifras)
- 7ª Categoría (primera o última cifra)
¿Cómo se juega a la Primitiva?
Para jugar a la Primitiva se debe primero decidir si se va a jugar a través de la forma sencilla o múltiple. Si la opción es la sencilla se participa desde con una apuesta hasta llegar al máximo que son ocho y donde se debe elegir entre los números del 1 al 49. A través de la web de Loterías y Apuestas del Estado puede hacerlo de forma online marcando las casillas tanto para la combinación como para el reintegro. Cada uno de los números elegidos cuesta un euro. Sin embargo con la opción múltiple no hay un máximo, se pueden marcar más de seis.
¿Cómo cobrar el premio?
Después de comprobar desde LA VERDAD que nuestra jugada ha sido agraciada ya podrás cobrar el dinero a partir del día posterior. Si se trata de un premio inferior a 2.000 euros se podrá recoger en cualquiera de los puntos de venta de lotería. Sin embargo, si la cuantía es mayor solo se podrá reclamar en alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE.
En cuanto al cobro, hay que tener en cuenta que hay una fecha límite para hacerse con el dinero que son tres meses desde el día posterior.
Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la Primitiva de hoy que ofrece la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado es el único que tiene validez.
