La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de septiembre de 2025

En el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 6 de septiembre de 2025 ha resultado premiado el número 43944, serie 13

LA VERDAD

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:55

Los ganadores del sorteo del Sueldazo de fin de semana de la ONCE del sábado 6 de septiembre de 2025 son los que poseen el número principal 43944, con la serie 13 de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

Además, también han resultado premiados los números 16325, serie 20; el 51264, serie 32; el 62286, serie 20 y el 86207, serie 12.

MÁS INFORMACIÓN

Premios del Sueldazo Fin de Semana

Premios al número principal

1 premio de 300.000 € más 60.000 € durante 20 años a las 5 cifras y serie.

54 premios de 20.000 € a las 5 cifras.

495 premios de 200 € a las 4 últimas cifras.

4.950 premios de 30 € a las 3 últimas cifras.

49.500 premios de 4 € a las 2 últimas cifras.

495.000 premios de 2 € a la última cifra.

Premios de los números adicionales

4 premios de 24.000 € al año durante 10 años a las 5 cifras y serie de la 2ª a la 5ª extracción.

216 premios de 400 € a las 5 cifras de la 2ª a la 5ª extracción.

SORTEOS ANTERIORES DE LA ONCE

Pago de los premios

Si el premio no supera los 600 euros, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día posterior al sorteo. Los premios superiores a 40.000 euros tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%

MÁS INFORMACIÓN

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la ONCE es el única que tiene validez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera
  2. 2

    Carlos Alcaraz, sin piedad de Djokovic, ya está en la final del US Open
  3. 3 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  4. 4 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 5 de septiembre de 2025
  5. 5

    La Región de Murcia bate el récord con 15.770 alumnos a la espera para el examen de conducir
  6. 6

    Una moción de Vox pide prohibir «cualquier vestimenta islámica» en espacios públicos de la Región de Murcia
  7. 7 Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia
  8. 8 Catorce detenidos en Murcia por robos con violencia y hurtos durante la bajada de la Virgen
  9. 9

    Educación adjudica otras 870 plazas de maestro en la Región de Murcia, pero deja aún vacantes 150 de ESO y FP
  10. 10 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de septiembre de 2025

Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de septiembre de 2025