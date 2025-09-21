La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del domingo 21 de septiembre de 2025

En el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 21 de septiembre de 2025 ha resultado premiado el número 79596, serie 4

LA VERDAD

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:41

Los ganadores del sorteo del Sueldazo de fin de semana de la ONCE del domingo 21 de septiembre de 2025 son los que poseen el número principal 79596, con la serie 4 de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

Además, también han resultado premiados los números16286, serie 46; el 20298, serie 29; el 25051, serie 22 y el 90215, serie 41.

MÁS INFORMACIÓN

Premios del Sueldazo Fin de Semana

Premios al número principal

1 premio de 300.000 € más 60.000 € durante 20 años a las 5 cifras y serie.

54 premios de 20.000 € a las 5 cifras.

495 premios de 200 € a las 4 últimas cifras.

4.950 premios de 30 € a las 3 últimas cifras.

49.500 premios de 4 € a las 2 últimas cifras.

495.000 premios de 2 € a la última cifra.

Premios de los números adicionales

4 premios de 24.000 € al año durante 10 años a las 5 cifras y serie de la 2ª a la 5ª extracción.

216 premios de 400 € a las 5 cifras de la 2ª a la 5ª extracción.

SORTEOS ANTERIORES DE LA ONCE

Pago de los premios

Si el premio no supera los 600 euros, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día posterior al sorteo. Los premios superiores a 40.000 euros tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%

MÁS INFORMACIÓN

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la ONCE es el única que tiene validez.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Aviso amarillo por tormentas para este domingo en varias zonas de la Región de Murcia
  3. 3 Fallece una mujer de 71 años al salirse su coche de la carretera en Cartagena
  4. 4 Encuentran muerta a la perra de la joven de 27 años que falleció atropellada en La Aparecida, en Cartagena
  5. 5 Una tormenta deja lluvia y granizo en la Región de Murcia y más de 15 litros en una hora en Alguazas
  6. 6

    Afectados por accidentes de tráfico en la Región de Murcia llaman a la prudencia: «La gente no valora lo que puede perder»
  7. 7 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Murcia
  8. 8 El restaurante Frases de Murcia, con estrella Michelin, ya está abierto en su nueva ubicación
  9. 9

    La Arrixaca acelera para iniciar este año una novedosa inmunoterapia contra el alzhéimer
  10. 10

    El asesinato y descuartizamiento de El Bolas en San Javier se juzgará en 8 meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del domingo 21 de septiembre de 2025

Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del domingo 21 de septiembre de 2025