ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del miércoles 13 de agosto de 2025

En el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy miércoles 13 de agosto de 2025, ha resultado premiado el número 07777, serie 014

LA VERDAD

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:48

Hoy lunes miércoles 13 de 2025 se ha celebrado un nuevo sorteo del cuponazo de la ONCE en el que ha resultado premiado el número 07777 con 500.000 euros por billete, serie 014. El reintegro a la primera cifra es el 0 mientras que el reintegro a la última cifra es el 7. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

SORTEOS ANTERIORES DE LA ONCE

Premios del cupón diario de la ONCE

500.000 € a las cinco cifras y serie.

35.000 € a las cinco cifras.

250 € a las cuatro primeras cifras.

250 € a las cuatro últimas cifras.

25 € a las tres primeras cifras.

25 € a las tres últimas cifras.

6 € a las dos primeras cifras.

6 € a las dos últimas cifras.

2 € al reintegro a la decena de millar.

2 € al reintegro a la última cifra.

Pago de los premios

Si el premio no supera los 600 euros, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día posterior al sorteo. Los premios superiores a 40.000 euros tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la ONCE es el única que tiene validez.

