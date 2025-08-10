Sueldazo de la ONCE: Comprobar resultados del sorteo del domingo 10 de agosto de 2025 En el sorteo del Sueldazo de la ONCE ha resultado premiado el número 52342, serie 040

Los ganadores del sorteo del fin de semana de la ONCE del domingo 10 de agosto de 2025 son los que poseen el número principal 52342, con la serie 040 de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

Con estas cinco cifras del premio del Sueldazo de la ONCE los afortunados tendrán en su bolsillo 20.000 euros. Además, si han acertado la serie 040 se les bonificarán 300.000 euros que se suman a una paga de 5.000 euros durante 20 años. Un sueldo mensual asegurado que buscan muchas personas para tener una vida más holgada sin ningún problema económico.

Por otro lado, las terminaciones aquí también se premian. Con las cuatro últimas cifras se puede ganar 200 euros, con las tres últimas 30 euros y con las dos finales 4 euros. Mientras que con el reintegro, que ha sido el XX se gana 2 euros.

En este sorteo también se reparten 4 premios adicionales que han caído en los siguientes números: 10481, serie 025; 69667, serie 044; 87709, serie 037; 95613, serie 025. En el caso que aciertes el número y la serie de la segunda a la quinta extracción el premio asciende a una paga de 2.000 euros al mes durante 10 años.

El pago del premio

La ONCE, que es una institución con más de 75 años a sus espaldas, reparte cada fin de semana el Sueldazo. Si no se supera los 600 euros de premio, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día después. Esto significa que no se podrá recoger el premio una vez que pase ese plazo.

Esto cambia si la compra se ha hecho por la vía online en Juegos ONCE. Una vez terminado el sorteo se te enviará un correo para comunicarte si has sido premiado o no. En el caso que sea así, se te ingresará de forma inmediata en la cuenta virtual que se podrá tranferir a una cuenta bancaria desde este servicio. Aunque hay que tener en cuenta que los premios superiores a 40.000 euros se tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%.

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial del Sueldazo de hoy que ofrece la ONCE es el único que tiene validez.

