La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del lunes 15 de septiembre de 2025

En el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy lunes 15 de septiembre de 2025, ha resultado premiado el número 62157, serie 29

LA VERDAD

Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:27

Hoy lunes 15 de septiembre de 2025 se ha celebrado un nuevo sorteo del cuponazo de la ONCE en el que ha resultado premiado el número 62157 con 500.000 euros por billete, serie 29. El reintegro a la primera cifra es el 6 mientras que el reintegro a la última cifra es el 7. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

MÁS INFORMACIÓN

SORTEOS ANTERIORES DE LA ONCE

Premios del cupón diario de la ONCE

500.000 € a las cinco cifras y serie.

35.000 € a las cinco cifras.

250 € a las cuatro primeras cifras.

250 € a las cuatro últimas cifras.

25 € a las tres primeras cifras.

25 € a las tres últimas cifras.

6 € a las dos primeras cifras.

6 € a las dos últimas cifras.

2 € al reintegro a la decena de millar.

2 € al reintegro a la última cifra.

Pago de los premios

Si el premio no supera los 600 euros, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día posterior al sorteo. Los premios superiores a 40.000 euros tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la ONCE es el única que tiene validez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 Castejón renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Cartagena y a liderar el partido
  3. 3 Quejas por la complejidad del examen de oposición para auxiliar administrativo en Cartagena
  4. 4

    Un joven con asperger de Murcia, denunciado por un celador tras ingresar por intento de suicidio
  5. 5

    Los golpes en la paliza al comerciante muerto de Molina fueron «a zonas vitales»
  6. 6

    La Consejería de Educación recurre a expertos del sector privado para cubrir 140 bajas en FP
  7. 7

    Hijos de un bombero de Murcia jubilado denuncian que falleció por el retraso de la ambulancia: «Lo dejaron morir en la carretera»
  8. 8

    La jubilación a los 65 años pasa de moda en la Región de Murcia
  9. 9

    El acusado del atropello mortal de Lorca duplicó el límite de alcohol: «Salí a la calle y pensé vaya velocidad lleva ese coche»
  10. 10

    La CHS veta todas las peticiones de agua de pozo en el Campo de Cartagena en dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del lunes 15 de septiembre de 2025

ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del lunes 15 de septiembre de 2025