La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del lunes 8 de septiembre de 2025

En el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy lunes 8 de septiembre de 2025, ha resultado premiado el número 48899, serie 29

LA VERDAD

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:27

Hoy lunes 8 de septiembre de 2025 se ha celebrado un nuevo sorteo del cuponazo de la ONCE en el que ha resultado premiado el número 48899 con 500.000 euros por billete, serie 29. El reintegro a la primera cifra es el 4 mientras que el reintegro a la última cifra es el 9. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

MÁS INFORMACIÓN

SORTEOS ANTERIORES DE LA ONCE

Premios del cupón diario de la ONCE

500.000 € a las cinco cifras y serie.

35.000 € a las cinco cifras.

250 € a las cuatro primeras cifras.

250 € a las cuatro últimas cifras.

25 € a las tres primeras cifras.

25 € a las tres últimas cifras.

6 € a las dos primeras cifras.

6 € a las dos últimas cifras.

2 € al reintegro a la decena de millar.

2 € al reintegro a la última cifra.

Pago de los premios

Si el premio no supera los 600 euros, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día posterior al sorteo. Los premios superiores a 40.000 euros tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la ONCE es el única que tiene validez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  2. 2 Vuelven las lluvias y tormentas a la Región de Murcia: Aemet amplía el aviso amarillo
  3. 3

    Alcaraz reina en Nueva York
  4. 4 Descuartizar para borrar el rastro: la crueldad tras los crímenes de Librilla y Mazarrón
  5. 5 Interceptan en Totana a un conductor por circular 2 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-7
  6. 6 Trump llega puntual, pero la final se retrasa 40 minutos
  7. 7

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  8. 8 Vuelven los bonos para los parkings en la Glorieta y la plaza de Europa de Murcia
  9. 9 Muere un motorista tras colisionar con un turismo en la autopista AP-7 a la altura de Los Alcázares
  10. 10

    Detenido por apuñalar seis veces a un hombre con unas tijeras tras una discusión en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del lunes 8 de septiembre de 2025

ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del lunes 8 de septiembre de 2025