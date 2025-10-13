La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del lunes 13 de octubre de 2025

En el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy lunes 13 de octubre de 2025, ha resultado premiado el número 89186, serie 25

LA VERDAD

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:27

Comenta

Hoy lunes 13 de octubre de 2025 se ha celebrado un nuevo sorteo del cuponazo de la ONCE en el que ha resultado premiado el número 89186con 500.000 euros por billete, serie 25. El reintegro a la primera cifra es el 8 mientras que el reintegro a la última cifra es el 6. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

MÁS INFORMACIÓN

SORTEOS ANTERIORES DE LA ONCE

Premios del cupón diario de la ONCE

500.000 € a las cinco cifras y serie.

35.000 € a las cinco cifras.

250 € a las cuatro primeras cifras.

250 € a las cuatro últimas cifras.

25 € a las tres primeras cifras.

25 € a las tres últimas cifras.

6 € a las dos primeras cifras.

6 € a las dos últimas cifras.

2 € al reintegro a la decena de millar.

2 € al reintegro a la última cifra.

Pago de los premios

Si el premio no supera los 600 euros, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día posterior al sorteo. Los premios superiores a 40.000 euros tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la ONCE es el única que tiene validez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lo que sabemos sobre el problema del corte de agua potable en los municipios del Mar Menor
  2. 2 El agua potable tardará varios días en regresar a los municipios de la Región de Murcia afectados por la dana
  3. 3 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  4. 4 Fallece un hombre de 72 años en Murcia cuando circulaba en bicicleta
  5. 5

    Cinco puntos negros del tráfico en Murcia (y cinco soluciones que propone el Ayuntamiento)
  6. 6

    El Miteco tiene por delante más de veinte obras contra las inundaciones en la Región de Murcia por 814 millones euros
  7. 7 Las lluvias vuelven a la Región de Murcia: alerta amarilla para este lunes
  8. 8 Estos son los puntos para recoger agua potable en los municipios de la Región de Murcia afectados por el corte
  9. 9 Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha
  10. 10 Seis heridos, dos de ellos graves, en una colisión entre un camión y un coche en Jumilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del lunes 13 de octubre de 2025

ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del lunes 13 de octubre de 2025