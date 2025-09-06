La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Lotería Nacional: Comprobar resultados del sorteo extraordinario del 6 de septiembre de 2025

El primer premio ha sido para el número 88589. Comprueba aquí si tienes premio en el sorteo de este sábado 6 de septiembre de 2025

LA VERDAD

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:27

Hoy sábado 6 de septiembre de 2025 se ha celebrado el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional que ha repartido más de 105 millones de euros en premio. El más grande ha ido a parar a los décimos con el número 88589, que se llevan 150.000 euros cada uno.

También se ha adjudicado un segundo premio extraordinario de 30.000 euros al boleto para el 23563 como número premiado. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto Loterías y Apuestas del Estado como la ONCE. Fue consignado en administraciones de Pamplona y San José de la Rinconada, en Sevilla.

Por último, entre los premios grandes está un tercero con 15.000 euros para cada décimo que ha ido en esta ocasión para el 17996. Viajo a Toledo, Málaga, Sevilla y a Madrid.

Desde este momento, puedes comprobar si has sido premiado en el sorteo de la Lotería Nacional introduciendo el número jugado en el siguiente buscador. Podrás comprobar los resultados y ver los premios de tu décimo:

Además, se suman los reintegros 0, 4 y 9, que están premiados con la devolución que equivale al precio que cuesta el décimo. Una cifra que asciende si tienes la serie al completo.

Extracciones de dos, tres y cuatro cifras

Además de los grandes premios, el sorteo contempla recompensas para diferentes extracciones. Las combinaciones de cinco cifras reciben un premio de 75.000 euros por serie, lo que supone 7.500 euros por décimo. En el caso de las cuatro cifras, el importe asciende a 3.750 euros por serie, equivalente a 375 euros por décimo.

Las extracciones de tres cifras están dotadas con 750 euros por serie (75 euros por décimo), mientras que las de dos cifras obtienen 300 euros por serie, es decir, 30 euros por décimo.

El sistema es muy parecido al de la Lotería de Navidad ya que son cinco cifras los las que determinan el número final premiado aunque el sorteo del 22 de diciembre tiene premios mayores y su celebración es una vez al año. En este sorteo que lleva a cabo la sociedad estatal de Loterías y Apuestas del Estado, Hacienda se lleva parte del premio. Los premios superiores a 40.000 euros tienen que ser declarados ante la Agencia Tributaria. Cualquier ganador de un premio que supere esa barrera estará obligado a tributar un 20%. De forma que se ingresará la cuantía de forma íntegra a los premios inferiores.

¿Cómo cobrar el premio?

Tras comprobar desde LA VERDAD que nuestro décimo ha resultado premiado ya podrás cobrar el dinero a partir del día posterior. Si se trata de un premio inferior a 2.000 euros se podrá recoger en cualquiera de los puntos de venta de lotería. Sin embargo, si la cuantía es mayor solo se podrá reclamar en alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE.

En cuanto al cobro, hay que tener en cuenta que hay una fecha límite para hacerse con el dinero que son tres meses desde el día posterior.

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que la lista oficial del resultado de la Lotería Nacional de hoy que ofrece la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado es la única que tiene validez.

