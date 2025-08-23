Lotería Nacional: Comprobar resultados del sábado 23 de agosto de 2025 El primer premio ha sido para el número 33585 y el segundo premio para el 65927. Los reintegros son para los décimos acabados en 5, 4 y 9. Comprueba aquí si tienes premio en el sorteo de este sábado 23 de agosto de 2025

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:20

Hoy sábado 23 de agosto de 2025 se ha celebrado la Lotería Nacional que ha repartido un primer premio dotado con un 600.000 euros a la serie para los décimos que tienen el número 33585, vendido en Valencia, Burgos, Lleida, Lleida, Sevilla, Alicante, Barceona y Palencia.

También se ha adjudicado un segundo premio de 120.000 euros a la serie para el 65927 como número premiado y vendido en Barcelona, Alicante, Jaén, Córdoba y Málaga. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto Loterías y Apuestas del Estado como la ONCE.

Desde este momento, puedes comprobar si has sido premiado en el sorteo de la Lotería Nacional introduciendo el número jugado en el siguiente buscador. Podrás comprobar los resultados y ver los premios de tu décimo:

Además, se suman los reintegros 4, 5 y 9, que están premiados con la devolución que equivale a los 3 euros que cuesta el décimo. Una cifra que asciende a los 30 euros si tienes la serie al completo.

Extracciones de dos, tres y cuatro cifras

El sorteo cuenta además con nueve extracciones de dos cifras premiadas con 6 euros por décimo (60 euros a la serie), diez extracciones de tres cifras premiadas con 15 euros al décimo (150 euros a la serie) y cuatro extracciones de cuatro cifras que están premiadas con 75 euros al décimo (750 euros a la serie). Puedes consultar aquí todos los números que han sido premiados en este sorteo:

En cuanto a las terminaciones que coinciden con el primer premio también resultan premiadas: las tres últimas se llevan 150 euros a la serie; y 60 euros a la serie se van para las dos últimas cifras.

Las aproximaciones a los dos números principales también están premiadas. Exactamente te puedes embolsar 12.000 euros a la serie y 1.200 euros por décimo con el número anterior o posterior al primer premio y 7.470 euros y 747 euros por décimo con la aproximación al segundo premio.

El sistema es muy parecido al de la Lotería de Navidad ya que son cinco cifras los las que determinan el número final premiado aunque el sorteo del 22 de diciembre tiene premios mayores y su celebración es una vez al año. En este sorteo que lleva a cabo la sociedad estatal de Loterías y Apuestas del Estado, Hacienda se lleva parte del premio. Los premios superiores a 40.000 euros tienen que ser declarados ante la Agencia Tributaria. Cualquier ganador de un premio que supere esa barrera estará obligado a tributar un 20%. De forma que se ingresará la cuantía de forma íntegra a los premios inferiores.

¿Cómo cobrar el premio?

Tras comprobar desde LA VERDAD que nuestro décimo ha resultado premiado ya podrás cobrar el dinero a partir del día posterior. Si se trata de un premio inferior a 2.000 euros se podrá recoger en cualquiera de los puntos de venta de lotería. Sin embargo, si la cuantía es mayor solo se podrá reclamar en alguna de las entidades financieras autorizadas por la SELAE.

En cuanto al cobro, hay que tener en cuenta que hay una fecha límite para hacerse con el dinero que son tres meses desde el día posterior.

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que la lista oficial del resultado de la Lotería Nacional de hoy que ofrece la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado es la única que tiene validez.